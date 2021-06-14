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Майстерня "дев'ятка" від Ярмоленка у ворота Нідерландів може стати найкращим голом туру на Євро-2020

14 червня 2021, 15:14

Ярмоленко шедеврально "зняв павутину" з воріт Нідерландів.

Андрій Ярмоленко
Ярмоленко завдав обвідного удару у верхній кут воріт збірної Нідерландів / УАФ

Атакуючий півзахисник Вест Хема і національної збірної України Андрій Ярмоленко забив чудовий гол у ворота команди Нідерландів. Його шедевральний постріл може стати найкращим голом туру на Євро-2020.

У Instagram-акаунті УЄФА відзначили гол Ярмоленка, забитий у ворота збірної Нідерландів на 75-й хвилині матчу. Гравець зіграв з Яремчуком, після чого змістився в центр і з лівої ноги завдав обвідного удару в дев'ятку воріт голландців.

Наразы чудовий постріл Ярмоленко претендує на звання кращого гола першого туру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020.

Матч Україна - Нідерланди

Національна збірна України з футболу 13 червня на Амстердам-арені зустрілася з командою Нідерландів в рамках Євро-2020. Перший тайм був відіграний за нулями, проте в перші 15 хвилин другого тайму українці пропустили відразу два м'ячі, після чого рахунок став 2:0 на користь голландців.

Однак українці не опустили руки: з 75-ї по 79-ту хвилину завдяки зусиллям Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука збірна оформила два голи у ворота Нідерландів, після чого рахунок став 2:2.

Незважаючи на героїчні зусилля збірної України, гра завершилася поразкою. На 85-й хвилині матчу захисник ПСВ Дензел Дюмфріс забив вирішальний гол. У підсумку Нідерланди здобули перемогу над Україною з рахунком 3:2.

Наставник збірної України Андрій Шевченко відзначив характер команди, яка змогла відігратися після двох швидких голів Нідерландів. Тренер підкреслив, що у команди є ще два матчі, щоб вийти з групи.

УЕФА Нидерланды Андрій Ярмоленко Евро-2020 збірна України з футболу
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