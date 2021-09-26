Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа

Замість трансляції глядачам пропонують дивитися зациклений промо-ролик / скріншот

Сервіс Мегого, який має ексклюзивні права на трансляцію бою Усика з Джошуа, розгнівав українських глядачів. Сервіс пропонує доступ до трансляції бою за 99 гривень. При цьому, судячи з численних скарг в коментарях на сторінці трансляції, Мегого терпить серйозний збій в роботі - тисячі українців скаржаться, що оплатили трансляцію, але не отримали до неї доступ. При цьому, деякі користувачі оплатили навіть по кілька разів, а хтось і оформив підписку.

"Оплату зняли двічі а доступу до відео немає що у вас відбувається?"

"У мене теж не працює!! Поверніть гроші! Горіть в пеклі сволоти, так обламали"

"Це провал, ціну на пакет підняли і таке, варто задуматися"

"За що гроші зняли? Ні підписка не доступна, ні бій! Гроші повертайте!"

"Спасибі більше! Гроші заплатив, а бій не можу дивитися! Відмінний ексклюзив"

На момент написання матеріалу на сторінці трансляції було 5 тисяч гнівних коментарів.