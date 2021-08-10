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Мессі офіційно перейшов у новий клуб з Барселони

10 серпня 2021, 17:12

На сторінці паризької команди в Twitter з'явився анонс офіційного оголошення цього переходу.

Мессі
Мессі став гравцем ПСЖ / Reuters

Легендарний нападник Барселони Ліонель Мессі став футболістом французького клубу ПСЖ. Він перейшов до клубу на правах вільного агента.

На сторінці паризької команди в Twitter з'явився анонс офіційного оголошення цього переходу.

Відео, опубліковане в соціальній мережі, супроводжується написом "трансферне оновлення", а в самому ролику можна побачити шість "золотих м'ячів", що лежать біля Ейфелевої вежі, а також футболку збірної Аргентини з №10, під яким виступає Мессі.

У липні контракт з Барселоною у Мессі закінчився. Сторони намагалися підписати нову угоду, але через фінансові обмеження, які були накладені на футбольний клуб, цього зробити не вдалося.

5 серпня Барселона офіційно повідомила, що Мессі залишає клуб. 8 серпня під час прощальної пресконференції Мессі розплакався.

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Враховуючи, що за Мессі не треба платити більше відступних, багато клубів прагнули підписати гравця. Однак все впиралося в його зарплату. За даними журналістів, ПСЖ погодився платити 35 мільйонів євро на рік.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Але є можливість продовжити його ще на один рік.

Нагадаємо, за даними авторитетного порталу Transfermarkt трансферна вартість футболіста становить 80 млн євро.

Шестиразовий володар Золотого м'яча також допоміг Барселоні чотири рази стати найсильнішим клубом Європи.

Як раніше писали, аргентинський нападник Ліонель Мессі не зміг стримати сльози під час пресконференції, присвяченій його відходу з клубу.

футбол Ліонель Мессі
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