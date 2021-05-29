Мілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську

Артем Мілевський / Скріншот YouTube

Футболіст Міная, який виступав раніше за київське Динамо і збірну України Артем Мілевський після закінчення сезону відправився у відпустку в рідний Мінськ.

Про це він розповів у своєму Instagram, виклавши відповідні фото з відпочинку в компанії рідних і близьких.

Зазначимо, що за даними Telegram-каналу МотолькоПомоги, Мілевський відвідав захід в одному із закладів Мінська, організатором якого нібито став син Олександра Лукашенка Віктор.

Підкреслюється, що для гостей того вечора співали такі зірки як Валерій Меладзе, Віра Брежнєва і Григорій Лепс.

"Вчора в Леб'яжому була "звичайна п'янка", яку, як повідомляють, "організував" Віктор Лукашенко. Манишева, Мілевського та іншу шушеру туди покликали гостями", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/motolkohelp

Відзначається, що дозвілля учасників вечірки скрашували "спеціальні" дівчата для гостей.

/ t.me/motolkohelp

Додамо, що свою участь у вечірці у сина Лукашенка сам Мілевський побічно підтвердив у соцмережах. В Instagram він повідомив про те, що зустрівся з українською співачкою і актрисою Вірою Брежнєвою.

/ Instagram.com/timi1010

Також Мілевський зустрівся з братом чоловіка Брежнєвої Валерієм Меладзе. "Меладзе в Мінську! І я дубина!"- написав футболіст про спілкування з російським співаком і опублікував фото в Instagram.

/ Instagram.com/timi1010

Раніше Мілевський брудно вилаявся на адресу коментаторів у Мережі. Він вибухнув лайкою у відповідь на коментар одного з користувачів в Instagram його колишнього партнера Олександра Алієва.

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Приводом стало архівне відео з голом у ворота Дніпра, яке розмістив Алієв. У матчі 23-го туру УПЛ в 2013 році після голу Алієва остаточний рахунок 2:0 встановив саме Мілевський.