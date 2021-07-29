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Молот влучив у голову: відома спортсменка трагічно загинула на тренуванні

29 липня 2021, 23:56

Після інциденту Олімпійська надія кубинського спорту впала в кому.

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Алегна Осоріо Маяри справа / МОК

Володарка бронзової медалі літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в змаганнях з метання молота Алегна Осоріо Маярі померла в результаті нещасного випадку на тренуванні.

Як пише The Sun, у квітні цього року в голову 19-річній кубинці потрапив легкоатлетичний молот.

Після інциденту Олімпійська надія кубинського спорту впала в кому. 29 липня Національний інститут спорту країни підтвердив, що спортсменка померла.

"Ми поділяємо цей нестерпний біль зі своєю сім'єю", - сказав Освальдо Венто, президент Національного спортивного інституту Куби.

Метальниця молота збірної США Гвен Беррі також висловила співчуття родині Маярі.

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"Це кошмар. Бажаю її родині пережити цей важкий час. Це так сумно", - цитує Беррі The Sun.

А Кубинський спортивний директор Рейнальдо Варона Мартінес додав, що всі спортсмени країни в жалобі.

"Від друзів і всіх Кубинських спортсменів ми висловлюємо найщиріші співчуття. Спочивай з миром", - заявив Мартінес.

Нагадаємо, що 23 липня в столиці Японії, Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти в минулому році, але через пандемію була перенесена. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Третя медаль на рахунку пари Стрільців Омельчук-Костевич - теж бронза.

новини спорту
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