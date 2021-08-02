"Моє життя": футболіст збірної України Зінченко вперше став батьком і показав фото дочки

Олександр Зінченко і Влада Седан стали батьками / Instagram

Футболіст збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко став вперше батьком. Його дружина, журналіст і телеведуча Влада Седан народила дочку.

Про цю подію стало відомо з профілю футболіста в Instagram. На знімку, який був опублікований на сторінці Зінченка, його кохана лежить разом з дитиною ймовірно ще в пологовому залі і спілкується з ним по відеозв'язку.

"Рідна, спасибі тобі. Ви - моє життя! 01.08.2021", - написав наш співвітчизник.

Раніше в профілі Олександра з'явилося незвичайне відео, завдяки якому стало відомо, що у них народиться дівчинка.

На ролику видно, як Зінченко з зав'язаними очима і Седан вийшли на поле НСК Олімпійський, підійшли до воріт і незвичайним чином дізналися стать своєї майбутньої дитини.

Пара пару тижнів тому відправилася в США на пологи. Футболіст разом з дружиною прилетів до Майямі, проте на самі пологи залишитися не зміг, і прибув до розташування Манчестер Сіті кілька днів тому.

Нагадаємо, що весілля Олександра Зінченка і Влади Седан відбулася 24 серпня 2020 року в Києві. Вони почали зустрічатися навесні 2019 року, а вже восени футболіст зробив пропозицію своїй коханій. 12 березня 2020-го вони розписалися в Лондоні.