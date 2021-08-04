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"Ми обов'язково переможемо": після скандалу з Тимановською спортсмени рятуються втечею з Білорусі

4 серпня 2021, 13:35

Один зі спортсменів - тренер гандбольного клубу Витязь Костянтин Яковлєв - виїхав на територію України.

Білорусь, протести
Спортсмени, які залишили Білорусь, побоюються за своє життя / Reuters

Після скандалу з легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка попросила притулку у Польщі після того, як її силою намагалися відправити до Мінська, прийняли рішення не повертатися до Білорусі чоловік і дружина, легкоатлети-багатоборці Андрій Кравченко і Яна Максимова. В Україну вирішив переїхати тренер гандбольного клубу Витязь Костянтин Яковлєв. Спортсмени побоюються репресій з боку режиму Лукашенка.

Легкоатлетка-багатоборець Яна Максимова у своєму Instagram написала, що вона і її чоловік Андрій Кравченко, який є срібним призером Олімпіади-2008, вирішили не повертатися до республіки Білорусь. Наразі вони знаходяться у Німеччині.

Максимова акцентувала увагу на тому, що на території білоруської республіки перебувати зараз небезпечно для життя.

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"Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися до Білорусі. На превеликий жаль наразі там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких, ми обов'язково переможемо", - написала спортсменка.

Крім того, за інформацією Telegram-каналу Наша Ніва, прийняв рішення виїхати в Україну головний тренер гандбольного клубу Витязь Костянтин Яковлєв. У нещодавньому минулому він брав участь у протестних акціях проти режиму Лукашенка. З цієї причини він був змушений відбувати тюремний термін в 15 діб.

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Скандал зі спортсменкою з Білорусі Тимановською на Олімпіаді у Токіо

  • На Олімпіаді-2020 у Токіо стався скандал: легкоатлетка Христина Тімановська у своєму Instagram розкритикувала білоруських спортивних чиновників, які наполягали на тому, щоб вона взяла участь у змаганні, в рамках якого спортсменка не виступає.
  • Після цього дівчину відсторонили від Олімпіади, а функціонери, за її ж словами, хотіли всупереч волі Тимановської вивезти спортсменку до Мінська.
  • Легкоатлетка відмовилася від повернення до Мінська і попросила політичний притулок у Польщі.
  • Її чоловік Арсеній Зданевич виїхав в Україну.
Олімпіада-2020 новини Білорусі Христина Тимановська
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