УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"На голову вище збірної Росії": Михайло Боярський бачить українську команду в півфіналі Євро-2020

24 червня 2021, 12:54

Російський актор похвалив українську команду.

Боярський вважає, що українська збірна може дійти до півфіналу чемпіонату Європи з футболу
Михайло Боярський вважає, що збірна України на Євро-2020 може дійти до півфіналу / УНІАН

Радянський та російський актор Михайло Боярський привітав збірну України з виходом в плей-офф чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) та сказав, що українська команда на голову вище російської.

Збірна України з футболу може пробитися до півфіналу турніру, розповів артист у коментарі sport-express.ru.

Співрозмовник також побажав удачі українцям і сказав, що росіяни будуть за них вболівати.

"Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти й до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніше наших...", – заявив актор.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочалося 11 червня та триватиме місяць. У 2021-му проходить торішній турнір, оскільки у 2020-му він не відбувся через спалах коронавірусу COVID-19.

Реклама

Збірна України потрапила до групи С. Перший матч української команди відбувся 17 червня – збірна програла нідерландцям з рахунком 2:3. Пізніше наша команда обіграла Північну Македонію (2:1) та поступилася австрійцям (0: 1).

Українська збірна за додатковими показниками отримала перевагу й вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця в групі.

Раніше наша команда ніколи не потрапляла у 1/8 цього турніру.

Збірна Росії на Євро-2020 виступала в групі В. Російська команда програла бельгійцям (0:3), поступилася команді Данії (1:4), з мінімальним рахунком перемогла збірну Фінляндії (1:0), обійняла третє місце у групі та вилетіла з турніру.

Михайло Боярський збірна Росії збірна України з футболу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Магнітна буря 24 июня 2021 покладе початок новому шторму: як пережитиМагнітна буря 24 июня 2021 покладе початок новому шторму: як пережити Лікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати кавуЛікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати каву Гороскоп на 22 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміниГороскоп на 22 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміни "Божевільні" доходи кримчан"Божевільні" доходи кримчан "Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

Останні новини

11:28

"Велике будівництво": на трасі Київ-Бориспіль встановлять високотехнологічну систему управління рухом

10:50

Штам Дельта пробрався в Україну: медик розповів, як розпізнати новий тип COVID-19 Відео

10:37

Соломонове рішення по "Мотор Січі": що чекає на життєво важливе для України підприємство Погляд

10:27

Ніщо не віщувало: в Ужгороді на терасу кафе звалилася величезна гілка Відео

10:08

"Ніхто в політиці": президент розповів про ставлення до Порошенка

Реклама
09:52

"Сірий кардинал": Зеленський зізнався, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою Відео

09:36

Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням Відео

09:16

У Києві на станції метро Майдан Незалежності чоловік упав на колії

09:07

У США впав житловий 12-поверховий будинок: є жертви, 99 людей зникли Фото

09:07

Потужний град та "привіт" від Зевса: Херсон "пошарпали" стихії Відео

08:50

Путін загострив градус боротьби з НАТО до межі Погляд

08:22

Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику Відео

08:20

Транзиту газу через Україну через СП-2 більше не буде: Ілларіонов пояснив, що очікує на Київ Відео

08:11

Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна Відео

08:04

Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного Відео

07:50

Поразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель Відео

07:20

Членство в НАТО, переслідування Порошенка і другий термін: Зеленський дав велике інтерв'ю Відео

07:05

Анна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіці

06:45

Курс на 28: скільки коштуватиме долар і що на нього впливатиме

06:30

Місячний календар стрижок на липень 2021: фартові дні Відео

Реклама
05:30

З Днем моряка – дивовижні привітання та листівки

04:59

Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19-коментар вчених Відео

04:49

Фініш Мінського формату: Зеленський оголосив про нові перемовини щодо Донбасу з Путіним і Байденом Відео

04:23

Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених Відео

04:21

Референдум і відмова від ОРДЛО: Зеленський оголосив про сценарій України щодо Донбасу Відео

04:16

Угода Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розкрив деталі саміту у Женеві

03:54

Зустріч Меркель і Зеленського: експерт оцінив, чи зможе Київ "вибити" компенсації за СП-2 Відео

03:03

Гороскоп на завтра 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

02:16

День митника - привітання та листівки з Днем митника веселі

01:28

Катя Осадча показала вагітний животик в облягаючм вечірній сукні

00:51

Росія хоче зірвати навчання Сі Бриз-2021 - експерт Відео

00:07

Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта Відео

24 червня, четвер
23:50

Крим з Донбасом і питання СП-2: Зеленський назвав сценарій на перемовини з Байденом Відео

23:34

Потопи, бурі і спека: Україні передрекли нову аномальну небезпеку Відео

23:17

Швидкий літній обід за 20 хвилин: рецепти ідеального блюда Відео

23:00

Дієтолог назвала найкориснішу сіль для організму Відео

22:03

Зрив перемовин щодо Донбасу: Україна оголосила про небезпеку саміту ЄС за участю Путіна Відео

21:38

Піца з сюрпризом: у київському супермаркеті миша на прилавку налякала покупців Відео

21:11

"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

20:58

Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Відео

Реклама
20:57

Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11 Відео

20:25

Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук Відео

20:24

Небезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в Тартарари під гучні фанфари Погляд

20:15

Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор Відео

20:09

Інсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

20:03

Як правильно дарувати гроші: дивовижні прикмети для достатку Відео

19:50

Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна Відео

19:42

Ківі Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом Відео

18:53

Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід Відео

18:49

Колишня партнерка Винника отримала ключову роль на шоу Танці з зірками 2021 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти