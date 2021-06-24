"На голову вище збірної Росії": Михайло Боярський бачить українську команду в півфіналі Євро-2020

Михайло Боярський вважає, що збірна України на Євро-2020 може дійти до півфіналу / УНІАН

Радянський та російський актор Михайло Боярський привітав збірну України з виходом в плей-офф чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) та сказав, що українська команда на голову вище російської.

Збірна України з футболу може пробитися до півфіналу турніру, розповів артист у коментарі sport-express.ru.

Співрозмовник також побажав удачі українцям і сказав, що росіяни будуть за них вболівати.

"Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти й до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніше наших...", – заявив актор.

Нагадаємо, Євро-2020 розпочалося 11 червня та триватиме місяць. У 2021-му проходить торішній турнір, оскільки у 2020-му він не відбувся через спалах коронавірусу COVID-19.

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Збірна України потрапила до групи С. Перший матч української команди відбувся 17 червня – збірна програла нідерландцям з рахунком 2:3. Пізніше наша команда обіграла Північну Македонію (2:1) та поступилася австрійцям (0: 1).

Українська збірна за додатковими показниками отримала перевагу й вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця в групі.

Раніше наша команда ніколи не потрапляла у 1/8 цього турніру.

Збірна Росії на Євро-2020 виступала в групі В. Російська команда програла бельгійцям (0:3), поступилася команді Данії (1:4), з мінімальним рахунком перемогла збірну Фінляндії (1:0), обійняла третє місце у групі та вилетіла з турніру.