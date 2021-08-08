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На Олімпіаді - 2020 тренер вдарила коня. Її дискваліфікували

8 серпня 2021, 13:51

Дії тренера з сучасного п'ятиборства Кім Райзнер визнали порушенням правил змагань і відсторонили її на достатьно велики строк - на інші змагання в Токіо.

Коня
Тренер Кім Райзнер вдарила коня спортсменки Анніки Шлеу ( на фото / Reuters

Німецького тренера з сучасного п'ятиборства Кім Райзнер, яка під час змагань на Олімпіаді в Токіо вдарила кінь, дискваліфікували. Про це повідомляє Міжнародний союз сучасного п'ятиборства.

Дії тренера визнали порушенням правил змагань і відсторонили її на інші змагання в Токіо. Як помітно на відеозаписі інциденту, під час змагань жінок-п'ятиборців 6 серпня Райзнер кілька разів ударив кулаком коня на прізвисько Сент-Бой німецької спортсменки Анніки Шлеу.

П'ятиборцям дають двадцять хвилин, щоб познайомитися з конем перед змаганнями. Спортсменка лідирувала з великим відривом після попередніх дисциплін, але втратила перевагу, тому що її кінь Сент бій відмовився долати перешкоди. Шлеу розплакалася на рингу.

До цього Сент Бой відмовився стрибати для іншої вершниц і- представниці Росії Гульназ Губайдулліної. У німецькому Союзі сучасного п'ятиборства заявили, що вершник травмував його ще до раунду скачок Шлеу.

читайте такожСкандал на Олімпіаді: у Кореї вибачилися перед Україною за фото Чорнобиля

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Нагадаємо, раніше на Олімпійських Іграх в Токіо спалахнув скандал після того, як білоруську легкоатлетку Христину Тімановську спробували силою повернути до Мінська.

У Національному олімпійському комітеті Білорусі ж пояснили, що Тімановську повертають додому нібито через її емоційно-психологічний стан, проте спортсменка стверджує, що її стан ніхто не перевіряв.

Олімпіада-2020
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