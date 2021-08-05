На Олімпіаді в Токіо виступив плавець із животиком: спортсмен став зіркою мережі

На Олімпіаді-2020 виступив плавець з животиком / Reuters

Плавець з острівної держави Палау Шон Дінгіліус-Уоллес не показав високих результатів на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, однак все одно запам'ятався вболівальникам.

Після кваліфікаційного запливу на 50 метрів вільним стилем Шона Дінгіліус-Уоллеса почали обговорювати в мережі через нетипову фігуру плавця: наш герой важить 93 кілограми при зрості 184 сантиметрів і замість ідеального рельєфу має помітний животик і боки.

Французьке інформаційне агентство AFP зробило знімок з Шоном фотографією дня: "Шон Дінгіліус-Уоллес, який представляє Республіку Палау, не має такого пресу, як у суперзірки Челеба Дрессела, але це не завадило йому вдруге взяти участь в Олімпійських іграх".

На Олімпіаді плавець з Палау став зіркою мережі / Agence France-Presse

Підтримка плавця у мережі зашкалила. Люди в соцмережах підбадьорювали його і дякували за те, що він допоміг їм прийняти себе і повірити у власні сили. "Шон Дінгіліус-Уоллес – мій герой. У нього найкраще ім'я на Олімпіаді, і він все одно фінішував четвертим". Плавець з Палау подолав дистанція в 50 метрів за 27,46 секунди. Олімпіада в Токіо – другі ігри в кар'єрі спортсмена. Шон вже виступав на літній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

На батьківщині, до речі, Шон Дінгіліус-Уоллес є справжньою зіркою спорту. Він встановив чотирьох національних рекордів Палау – держави-архіпелагу в західній частині Тихого океану. Шон вийшов з часу на стометровому запливі вільним стилем, 100 метрах на спині, а також 50 і 100 метрах батерфляєм.

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