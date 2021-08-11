Не Ребров: ЗМІ назвали ім'я нового головного тренера збірної України з футболу

Олександр Петраков / УАФ

Переможець Чемпіонату світу може очолити основну збірну України. Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що УАФ допоможе Сергію Реброву з компенсацією за розрив контракту з еміратським клубом Аль-Айн, якщо сума не перевищить 1 млн євро, для того, щоб він міг очолити збірну України.

За інформацією джерела, сума компенсації значно перевищує 1 млн євро. Таким чином, Сергій Ребров, швидше за все, не зможе очолити збірну України в цьому році.

Як пише ua-football, сьогодні стало відомо, що Аль-Айн вирішив почекати з розірванням угоди, не дивлячись на усну домовленість з Ребровим.

У середу у Сергія повинна відбутися зустріч з керівництвом арабського клубу, під час якої вирішиться буде розірвано контракт чи ні.

Тому з великою часткою ймовірності виконком УАФ затвердить в якості головного тренера національної команди Олександра Петракова.

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Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний чемпіонат світу зі збірною України. Багато з того складу зараз виступають за основну команду країни.

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Після тріумфального чемпіонату світу Олександр пішов тренувати національну збірну U-17.

Нагадаємо, 9 серпня виконком Української Асоціації футболу (УАФ) не визначився з новим головним тренером національної команди на засіданні.

1 серпня нинішнього року стало відомо, що Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди.