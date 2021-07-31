"Ноги не тримають": Світоліна розповіла про складну перемогу в "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020

Еліна Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі / Фото Reuters

Перша ракетка України та шоста ракетка світу Еліна Світоліна у "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020 в дуже складному матчі обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну.

Світоліна завоювала для України п'яту "бронзу" Ігор-2020 та першу олімпійську медаль у тенісі - раніше ніхто з українських колег Світоліної не піднімався на п'єдестал пошани на Олімпійських іграх. Після матчу спортсменка поділилася емоціями.

Поєдинок у Токіо завершився з рахунком 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Причому в першому сеті Світоліна без шансів програла, у другому змогла знайти в собі сили і не лише вирівняти хід поєдинку, а й переломити його хід.

"Звичайно було дуже важко повернутися знову в колію. І для мене ця перемога - це неймовірні відчуття. Я просто намагалася боротися до кінця. Програючи в другому і третьому сеті, у мене було мало шансів, але я намагалася не здаватися і віддала всі сили, які залишалися", – заявила Світоліна.

Українка зізналася, що їй потрібно було намагатися реагувати швидше на подачі Рибакіної. Але після тижня поєдинків реакції вже знизилися.

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"Перший сет був дуже поганий з мого боку, але я боролася і мій характер мене повернув у матч. Я вважаю, що ця перемога просто неймовірна", - зізналася Еліна.

Тенісистка також розповіла, що сталося в першому сеті, який вона програла 1:6.

"Десь зіграли нерви. У тенісі дуже непросто після програшу повертатися в турнір, оскільки у нас все йде на виліт. І програвши в півфінал, мені було непросто повернутися. Були уповільнені реакції. Десь я недобре бачила м'яч. Олена - гравець високого рівня і цим скористалася. Я витратила всі сили, щоби повернутися. На це витратила всі сили, які тільки можливо. Зараз стою, все болить, ноги не тримають. Ця "бронза" для мене багато що значить", – зазначила спортсменка.

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