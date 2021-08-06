Нова бронза України на Олімпіаді 2020: нагороду завоював каратист Горуна

Станіслав Горуна програв у півфіналі Луїджі Буса / Reuters

Учасник Олімпіади у Токіо 2020 від України, каратист Станіслав Горуна виграв бронзову медаль у ваговій категорії до 75 кілограм. Українець програв поєдинок італійцеві Луїджі Буса, в результаті чого зайняв 3-е місце.

Медалі розігрувалися в дисципліні з карате куміте серед чоловіків. У дебюті бою суперник українського бійця Луїджі Буса взяв один бал і вийшов вперед. Станіслав вимушено йшов вперед, щоб відігратися і зрівняти рахунок, але італієць зумів на контратаці заробити ще два бали.

За підсумком 32-річний український спортсмен програв з рахунком 0:3. Буса вийшов у фінал, а Горуна завоював бронзу.

У півфінал дисципліни українець вирушив з другого місця у своїй групі. Він здобув перемогу над спортсменом з Японії Кеном Нішімуру і представником США Скоттом Томасом. Внічию завершився поєдинок з угорцем Габором Харспатакі, а представнику Єгипту Абдаллі Абделазізу українець програв.

Відомо, що карате вперше в історії вирішили включити до програми Олімпійських ігор. На наступній Олімпіаді цього виду спорту вже не буде.

Медальний залік збірної України на Олімпіаді-2020 5 серпня

Українська спортсменка Вікторія Лузан здобула бронзу в каное-одиночці серед жінок на дистанції 200 метрів. Перемога Українки стала по-справжньому вольовою: вона обійшла чемпіонку Європи Дороту Боровську на 0.08 секунди. Результат довелося визначати за допомогою фотофінішу.

Каратистка Анжеліка Терлюга завоювала бронзу. У бою у ваговій категорії до 55 кілограм їй протистояла Івет Горанова з Болгарії. Болгарка активно почала бій і вирвалася вперед, і під час поєдинку здобула перемогу над українкою.