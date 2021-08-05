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Нова перемога України на Олімпіаді-2020: каратистка Анжеліка Терлюга виграла "срібло"

5 серпня 2021, 15:21

Анжеліка Терлюга не змогла завоювати золоту медаль Олімпійських ігор в Токіо.

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Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпіади-2020 / Reuters

Українська каратистка Анжеліка Терлюга не змогла завоювати золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі Олімпіади-2020 українка поступилася Івет Горановій з Болгарії, яка дуже активно розпочала поєдинок і вийшла вперед.

Українка намагалася відігратися, але двічі нарвалася на удари суперниці, що дозволило Горанової ще більше відірватися в рахунку – 1:5.

У Токіо українка здолала Радву Сайед з Єгипту і японку Міхо Міяхару. Також звела внічию сутички проти Молдір Жангбирбай з Казахстану, і Беттіни Планк з Австрії, а в півфіналі вирвала героїчну перемогу над Вень Цзи-Юнь з Тайваню.

Всього в активі України на Іграх в Токіо вже одне золото, три срібла і дев'ять бронзових нагород.

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Медальний залік України на Олімпіаді-2020

Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.

Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.

Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара Стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.

Плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор-2020 - він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Ще одна бронза в медальний залік в Токіо. Її завоювала українська борець вільного стилю Алла Черкасова, впевнено поклавши на лопатки японську спортсменку.

В Японії на Олімпійських іграх-2020 молодий український борець Парвіз Насибов встиг створити сенсацію і вразити своїм бійцівським характером і волею до перемоги. Він вперше виграв срібло Олімпійських ігор.

4 серпня Українки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали бронзові медалі на Олімпіаді в Токіо у синхронному плаванні. Вони посіли третє місце за підсумками довільної та технічної програм.

Олимпиада- 2022
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