Нове срібло України для Олімпіади 2020: нагороди завоювали каноїстки Лузан і Четверикова

Людмила Лузан та Анастасія Четверикова / НОК України

Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова фінішували другими у фіналі змагань з веслування в човні-двійці на каное на дистанції в 500 метрів. Як повідомляє сайт українського НОК, спортсменкам вдалося фінішувати з результатом 1: 57.499. Перемогу в запливі святкували китаянки Сунья Менья і Сюй Шісяо, що випередили українок на дві секунди — 1:55.495. Третє місце посіли спортсменки з Канади Лоуренс Венсан-Лапуант і Кеті Венсан з результатом 1:59.041.

"Я просто в приємному шоці. Насправді, ми зробили неможливе. Дві медалі на Олімпійських іграх у видах, які тільки увійшли в програму - це сенсація. Це наша командна робота, робота тренерського складу, спортсменів, масажистів, і це свідчить про те, що ми працюємо як єдиний організм. Так, є деякі недоліки, над якими ще будемо працювати, але це нормально", — говорить головний тренер збірної України з веслування Юрій Чебан.

читайте також"Спорт не відноситься до політики": призерки Олімпіади Федіна і Савчук дружать зі спортсменками з РФ

Медальний залік збірної України на Олімпіаді-2020 5 серпня

Українська спортсменка Вікторія Лузан здобула бронзу в каное-одиночці серед жінок на дистанції 200 метрів. Перемога Українки стала по-справжньому вольовою: вона обійшла чемпіонку Європи Дороту Боровську на 0.08 секунди. Результат довелося визначати за допомогою фотофінішу.

Каратистка Анжеліка Терлюга завоювала бронзу. У бою у ваговій категорії до 55 кілограм їй протистояла Івет Горанова з Болгарії. Болгарка активно почала бій і вирвалася вперед, і по ході поєдинку здобула перемогу над українкою.