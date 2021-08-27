Новий тріумф України на Паралімпіаді: Шевчук виграла золото в паверліфтингу

Мар'яна Шевчук / НКСІУ

Збірна України завоювала другу золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо.

Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади, здобувши впевнену перемогу в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Відзначимо, що в першій спробі Шевчук підняла 125 кілограмів, а другу і третю їй не зарахували.

Ще дві медалі українських паралімпійців

Українські спортсмени Владислав білий та Юлія Павленко завоювали срібну та бронзові медалі на Паралімпіаді в Токіо.

/ Facebook/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

"Третій день Паралімпіади - 2020 розпочався з бронзової нагороди в ранковій сесії в легкій атлетиці - тотально незряча Павленко Юлія в стрибку в довжину стала третьою. Білий Владислав завоював у метанні списа срібну нагороду", - повідомляє Паралімпійський комітет України у Facebook.

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/ Facebook/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Нагадаємо, перше золото Паралімпійських ігор для України завоювала плавчиня Єлизавета Мерешко.

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала з олімпійським рекордом 33.11 сек.

Як відомо, Паралімпійські ігри в Токіо проходять з 24 серпня по 9 вересня.