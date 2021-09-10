Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла хейтерам через скандальне фото

Ярослава Магучіх / GettyImages

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала нові звинувачення на свою адресу після появи ще одного спільного фото з російською спортсменкою.

Як написала вона у своєму Facebook, фото, на якому вона зображена разом з росіянкою, зроблено на прохання польської спортсменки Каміли Ліцвінко.

Магучіх пояснила, що польська легкоатлетка завершує кар'єру і тому захотіла зробити пам'ятне фото.

"Воно (фото, - ред.) було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвинко, яка завершує свою кар'єру і хотіла відобразити ці спогади", - пояснила українка.

Вона також спростувала твердження про те, що нібито на фото обіймається з росіянкою.

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"І тепер кульмінація. Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважнішими, будь ласка", - додала Магучіх.

Скандал з Ярославою Магучіх на Олімпіаді

Ярослава Магучіх обняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо і сфотографувалася разом з росіянкою, що і спровокувало скандал.

Як відомо, Українка посіла третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат в 2,00 метра.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх відзначили, що на Олімпійських Іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного – це традиція на всіх без винятку турнірах.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк ззаявив про однозначної підтримки Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

Тренер Українки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова після повернення з Олімпіади-2020 заявила про те, що може піти з професії. Причиною став хейт на адресу Магучіх, пов'язаний з її обіймами з переможницею з Росії.