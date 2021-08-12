Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла на хейт через скандал на Олімпіаді

Ярослава Магучих / GettyImages

Легкоатлетка Ярослава Магучих прокоментувала скандал, що виник після того, як на Олімпіаді в Токіо вона сфотографувалася разом з російською спортсменкою.

Відповідаючи на питання про цькування після фото з російською спортсменкою, вона нагадала, що для неї це стало своєрідним досвідом.

"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує — це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішим", — заявила легкоатлетка.

За її словами, в її фото з російською спортсменкою не було ніякої політики.

"Всі зазвичай вітають один одного після змагань", - додала Магучіх.

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Нагадаємо, раніше Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

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Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

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"З приводу цькування дитини. Йому 19 років-я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив він.