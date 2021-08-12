Обійми з росіянкою: тренер Магучіх хоче покинути кар'єру після хейту

Тренер Магучіх хоче піти зі спорту / Reuters

Тренер Українки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова після повернення з Олімпіади-2020 заявила про те, що може піти з професії. Причиною став хейт на адресу Магучіх, пов'язаний з її обіймами з переможницею з Росії, пише Суспільне Спорт.

Цькування для української спортсменки стало серйозним стресом.

"Я її відгороджувала від таких стресів, читала і їй переказувала. Це для мене був дуже великий стрес, мені навіть тренером не хочеться працювати після цього. У мене син підростає, і я завжди вчила його любити Україну, і Ярославу так само... Ми приїжджали до різних країн, і я завжди говорила, яка у нас хороша країна, як добре ми живемо. І після того, що сталося, для мене це був великий стрес", – заявила Степанова.

Також тренер вказала, що їй надійшло безліч пропозицій переїхати до інших країн, в тому числі до Німеччини, в Росію, на Кіпр або в Австрію.

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"Але ми тут, ми залишилися і будемо виступати на міжнародній арені і приносити медалі нашій країні",– підкреслила Степанова.

Конфлікт з Магучіх на Олімпіаді:

Нагадаємо, раніше Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метри.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

"З приводу цькування дитини. Їй 19 років - я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь мали вести певні роз'яснювальні заходи щодо того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив він.