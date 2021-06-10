Офіс президента сперечається з УЄФА: "гасло на формі збірної є абсолютно слушним"

Гасло "Героям слава!" вимагають прибрати / facebook.com/andriy.pavelko

В Офісі президента заявляють, що гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень, а відповідь "Героям слава!" є логічним продовженням цього гасла.

Про це йдеться у коментарі ОП у відповідь на вимогу УЄФА прибрати з футболок слова "Героям слава!".

читайте такожЗабракували гасло "Героям слава": УЄФА зобов'язав збірну України змінити форму на Євро-2020"Українська держава поважає принципи, якими керуються у своїх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як УЄФА, і рішення, які вони мають ухвалювати без жодного політичного впливу чи втручання. Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень", - йдеться у заяві ОП.

"І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця", - додали в Офісі президента.

Скандал з формою збірної і обуренням росіян

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що збірна України на Євро-2020 гратиме у формі з гаслами "Слава Україні!" – "Героям слава!". На форму також нанесена карта держави, на якій видно, що захоплений Росією Крим – український.

Пізніше з'явилася інформація, що УЄФА схвалив нову форму збірної нашої країни.

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Сьогодні стало відомо, що УЄФА не схвалив у цілому форму збірної України і вимагає прибрати "політичні гасла" - зокрема слова "Героям слава!", яке нанесене на внутрішню частину футболки футболістів.