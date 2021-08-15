Олімпіада-2024 поповнилася новими видами спорту

Олімпіада поповнилася новими видами спорту / УНІАН

До програми Олімпіади-2024 додали чотири види дисциплін. Таке рішення ухвалив сьогодні Міжнародний олімпійський комітет( МОК), пише пресслужба організації.

Майбутні Міжнародні змагання будуть більш молодіжними, міськими та гендерно збалансованими. Також МОК планує збалансувати кількість учасників, щоб серед них було порівну чоловіків і жінок.

Програму Олімпійських ігор - 2024 доповнять :

брейкданс;

серфінг;

скелелазіння;

скейтбординг.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Марина Килипко під час Олімпійських ігор у Токіо зі сльозами на очах розкритикувала керівництво Федерації легкої атлетики та Національного олімпійського комітету України за те, що до Японії її відправили без тренера.

Учасниця змагань зі стрибків з жердиною розповіла, що після скандалу з НОК з нею не зв'язувалися.