УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Олімпіада-2024 поповнилася новими видами спорту

15 серпня 2021, 18:54

Майбутні міжнародні змагання будуть більш молодіжними, міськими та гендерно збалансованими.

Олімпіада
Олімпіада поповнилася новими видами спорту / УНІАН

До програми Олімпіади-2024 додали чотири види дисциплін. Таке рішення ухвалив сьогодні Міжнародний олімпійський комітет( МОК), пише пресслужба організації.

Майбутні Міжнародні змагання будуть більш молодіжними, міськими та гендерно збалансованими. Також МОК планує збалансувати кількість учасників, щоб серед них було порівну чоловіків і жінок.

Програму Олімпійських ігор - 2024 доповнять:

  • брейкданс;
  • серфінг;
  • скелелазіння;
  • скейтбординг.

Нагадаємо, раніше українська спортсменка Марина Килипко під час Олімпійських ігор у Токіо зі сльозами на очах розкритикувала керівництво Федерації легкої атлетики та Національного олімпійського комітету України за те, що до Японії її відправили без тренера.

Учасниця змагань зі стрибків з жердиною розповіла, що після скандалу з НОК з нею не зв'язувалися.

Олімпіада-2020 новини спорту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Синоптик попередив, коли саме в Україну прийдуть перший сніг із заморозкамиСиноптик попередив, коли саме в Україну прийдуть перший сніг із заморозками Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послугаГороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послуга Помре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препаратуПомре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препарату Масло по 100 гривень: в Україні рекордно злетять ціни на продуктиМасло по 100 гривень: в Україні рекордно злетять ціни на продукти Підкуп військових і розстріл полонених: як Талібану вдалося захопити АфганістанПідкуп військових і розстріл полонених: як Талібану вдалося захопити Афганістан

Останні новини

14:53

Попит на фахівців з України за кордоном буде тільки зростати - експерти

14:33

"У СІЗО умови кращі": з'явилися фото шокуючих умов у студентському гуртожитку НАУ Фото Відео

14:24

Провокація РФ через саміт щодо Криму: Зеленський закликав Москву негайно відпустити кримських татар

14:22

Борги або важкий вибір: стали відомі деталі листування Павлова перед смертю Відео

14:14

Фільм Дюна вийде в Україні раніше, ніж в США і в інших країнах

Реклама
13:53

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку: знаки долі, розрив або неоціненна послуга

13:48

НБУ вводить в обіг нові пам'ятні банкноти

13:44

Співачка Slavia в білизні засвітила квартиру Дзідзьо і підігріла чутки про возз'єднання

13:41

Перед Днем Незалежності розгорівся скандал: на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили антураж СРСР Відео

13:15

Експерт пояснив, чому весь прибуток українських металургів йде на модернізацію виробництва

13:08

"Там же одні бандерівці": Ані Лорак виступила в Україні вперше за сім років

12:57

Вистрілив в голову: малолітня дитина випадково вбила свою матір

12:55

Сектор-приз від МОЗ: Ляшко оголосив подарунок до Дня незалежності від COVID-19 Відео

12:39

Що можна їсти на Преображення Господнє 2021: меню і смачні рецепти Відео

12:26

Український металургійний гігант оплатив рейс українським рятувальникам, які гасили пожежі в Греції

12:17

Співачка Lida Lee незвично відреагувала на ідею стати учасницею Танці з зірками 2021

12:00

Масштабні лісові пожежі у Греції: українські пожежники врятували 27 будинків у Спатарі та Метохії

11:59

Янукович сплив у Росії: напередодні Дня Незалежності написав українцям листа Фото Відео

11:49

Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон

11:39

На кордоні з Молдовою починається "Велике будівництво" мосту через Дністер на трасі Немирів-Ямпіль

Реклама
11:37

Львів спіткала негода: знеструмлено більше сотні населених пунктів Відео

11:23

Фіналістка Супер топ-моделі по-українськи знялася топлес і похвалилася фігурою

11:20

Один регіон "накриє" всю країну: Україні у разі спалаху COVID-19 загрожує різке посилення карантину

11:14

Сотні афганських біженців прорвалися на американський вантажний літак: їх евакуювали з Кабула Відео

11:06

Стало відомо, в якому новому фільмі грає Скарлетт Йоханссон

10:41

Породілля викинула з вікна чужу дитину: малюк помер Відео

10:32

Надя Дорофєєва топлес перед вікном викликала фурор в одних чорних трусиках

10:20

У Дніпрі підліток вбив бездомного - ЗМІ

10:16

Кабул під владою Талібану: 12 українців залишилися на базах США і знаходяться в небезпеці - ЗМІ Відео

09:43

В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку: які області в зоні ризику Відео

09:24

Смертельна аварія під Чернівцями: винуватець втік з місця ДТП Відео

09:17

"Люцифер" вже в Україні: синоптик попередив про небезпеку розпеченого повітря із Сахари Відео

09:15

Зростуть ціни і посилиться контроль: чого чекати українцям від продажу SIM-карт за паспортами

08:54

"За таке, с*ка, його розчленувати треба": в Одесі розлючені пасажири натовпом побили чоловіка Відео

08:35

У МВС заявили про створення в Україні Центру протидії природним стихійним лихам Відео

08:26

Коронавірус в Україні 17 серпня: за добу поставили 890 нових діагнозів

07:55

На Київщині зловмисники підрізали та обікрали пасічника, їх підозрюють в ряді злочинів Відео

07:43

Прийшов останній спекотний день літа: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

06:58

"Цицьки класнючі": Оля Полякова без комплексів посвітила сідницями і апетитними грудьми

06:48

"Жалю через рішення вивести війська немає": Байден звернувся до нації з приводу Афганістану Відео

Реклама
06:13

Меркель привезе в Україну ультиматуми від Путіна Погляд

05:40

Дієтолог пояснила, чому не можна пити остиглий чай

05:09

Про які проблеми в організмі свідчить стан волосся - відповідь трихолога Відео

04:40

Як не можна зберігати одяг: важливі поради для кожної жінки Відео

04:24

Хтось "допоміг" піти з життя: експерт висунув несподівану версію загибелі Павлова Відео

04:02

Винайдено новий дієтний спосіб боротьби з діабетом - коментар вчених

03:22

Українцям хочуть видавати зарплату віртуальною гривнею: що вигадали в Кабміні

03:00

Свята у вересні 2021 в Україні: День знань, День підприємця і День кіно

02:59

Фіналістка Холостяка роздягнулася і звела з розуму шанувальників запаморочливими формами

02:31

Вчені винайшли незвичайний спосіб експрес-схуднення

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти