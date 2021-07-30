Олімпійська медалістка Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби на Іграх у Токіо

Олена Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 / noc-ukr.org

Українська олімпійська медалістка Олена Костевич, яка раніше завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби.

Олена Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. За кількістю медалей вона вийшла на друге місце серед інших українських олімпійців. Вона розділяє цю позицію з Інною Осипенко-Радомською, яка виступала в веслуванні на байдарках, і шаблісткою Ольгою Харлан, передає Укрінформ.

Лідерство в цьому рейтингу належить плавчині Яні Клочковій, на рахунку якої п'ять медалей – 4 золотих (комплексне плавання, 200 м – 2000 і 2004 роки; комплексне плавання, 400 м – 2000 і 2004 роки), а також одне срібло (вільний стиль, 800 м, 2000 рік).

"Бронза" на Іграх в Токіо стала четвертою для 36-річної спортсменки на Олімпіадах. Раніше вона виграла золото на ОІ - 2004 в Афінах (пневматичний пістолет, 10 м), а також дві бронзові нагороди на ОІ-2012 в Лондоні (пневматичний пістолет, 10 м і пістолет, 25 м).

Медалі України на Олімпіаді - 2020