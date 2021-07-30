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Олімпійська медалістка Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби на Іграх у Токіо

30 липня 2021, 06:38

Олена Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. За кількістю медалей вона вийшла на друге місце.

Олена Костевич
Олена Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 / noc-ukr.org

Українська олімпійська медалістка Олена Костевич, яка раніше завоювала бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд, не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби.

Олена Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. За кількістю медалей вона вийшла на друге місце серед інших українських олімпійців. Вона розділяє цю позицію з Інною Осипенко-Радомською, яка виступала в веслуванні на байдарках, і шаблісткою Ольгою Харлан, передає Укрінформ.

Лідерство в цьому рейтингу належить плавчині Яні Клочковій, на рахунку якої п'ять медалей – 4 золотих (комплексне плавання, 200 м – 2000 і 2004 роки; комплексне плавання, 400 м – 2000 і 2004 роки), а також одне срібло (вільний стиль, 800 м, 2000 рік).

"Бронза" на Іграх в Токіо стала четвертою для 36-річної спортсменки на Олімпіадах. Раніше вона виграла золото на ОІ - 2004 в Афінах (пневматичний пістолет, 10 м), а також дві бронзові нагороди на ОІ-2012 в Лондоні (пневматичний пістолет, 10 м і пістолет, 25 м).

Медалі України на Олімпіаді - 2020

  • Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
  • Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
  • Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара стрілків Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
  • Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.
  • Українець Павло Коростильов показав хороший результат з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів серед чоловіків, але вибув зі змагань за крок від медалі. Він опинився на четвертому місці в загальному заліку.
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