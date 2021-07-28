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Олімпійський рекорд: український плавець легендарно прорвався у фінал на Іграх у Токіо

28 липня 2021, 17:24

Фінал змагань відбудеться 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.

Романчук
Український плавець встановив новий олімпійський рекорд / Федерація плавання України

Найтитулованіший український плавець Михайло Романчук встановив новий національний і олімпійський рекорд на Іграх в Токіо: він подолав заплив на дистанції 800 метрів з результатом 7.41.28 і прорвався у фінал.

Причина в тому, що плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів повернулося на Олімпійські ігри вперше за понад 100 років. Показово, що попередній рекорд з результатом о 7:42,49 хвилини також належить Романчуку, повідомляє Спортивний комітет України в Facebook.

Крім Романчука у фінальному запливі змагатиметься ще один українець. Сергій Фролов показав 7-й результат у кваліфікації і також потрапив до вісімки найкращих.

Фінал змагань відбудеться 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.

Що відомо про Михайла Романчука

  • Дворазовий чемпіон Європи в запливі на 800 метрів вільним стилем, а також на дистанції 400 і 1500 метрів.
  • У його особистій скарбничці – дві срібних медалей на дистанції 1500 метрів.
  • Крім того, Романчук завойовував на короткій дистанції "золото" чемпіонату світу та чемпіонату Європи.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Нагадаємо, що 23 липня в столиці Японії, Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти ще торік, але через пандемію була перенесена. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист ігор Рейзлін. Третя медаль на рахунку пари стрільців Омельчук-Костевич – теж бронза.

Олімпійські ігри Олімпіада-2020 новини спорту
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