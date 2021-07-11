"Я б цього хотів": Шевченко натякнув на відхід зі збірної України ​заради роботи в клубі

Шевченко натякнув на відхід зі збірною України / Reuters

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко після успішного виступу своєї команди на Євро-2020 знову натякнув на те, що хоче в майбутньому тренувати клуб.

"Хотів би я тренувати клуб, а не збірну? Це безперечно те, чим я б хотів зайнятися. Завершилися п'ять років у збірній України, так що дійсно потрібно обміркувати своє майбутнє. Я б хотів працювати у клубі", – цитує 44-річного фахівця Milan Reports.

Після чемпіонату Європи Андрій Шевченко розповів, що відзвітує перед виконкомом УАФ про роботу, яку він провів у збірній разом зі своїм тренерським штабом.

Нагадаємо, що 44-річний фахівець працює з "синьо-жовтими" з літа 2016 року. Його контракт діє до кінця наступного року: на цей відрізок припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року, який, попри гучний корупційний скандал, пройде в Катарі.

Історичний успіх України на Євро-2020: