"Я б цього хотів": Шевченко натякнув на відхід зі збірної України ​заради роботи в клубі

Наставник української національної команди Андрій Шевченко вкотре відповів на запитання щодо свого майбутнього.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко після успішного виступу своєї команди на Євро-2020 знову натякнув на те, що хоче в майбутньому тренувати клуб.
"Хотів би я тренувати клуб, а не збірну? Це безперечно те, чим я б хотів зайнятися. Завершилися п'ять років у збірній України, так що дійсно потрібно обміркувати своє майбутнє. Я б хотів працювати у клубі", – цитує 44-річного фахівця Milan Reports.
Після чемпіонату Європи Андрій Шевченко розповів, що відзвітує перед виконкомом УАФ про роботу, яку він провів у збірній разом зі своїм тренерським штабом.
Нагадаємо, що 44-річний фахівець працює з "синьо-жовтими" з літа 2016 року. Його контракт діє до кінця наступного року: на цей відрізок припадає фініш фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року, який, попри гучний корупційний скандал, пройде в Катарі.
Історичний успіх України на Євро-2020:
- На Євро-2020 Україна вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу континентальної першості. На попередніх двох чемпіонатах Європи "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.
- Команда Шевченка пробилася в плей-офф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С.На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1).
- В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі перемогли Швецію (2:1).
- У чвертьфіналі Україна розгромно програла Англії (0:4).