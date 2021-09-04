Відбір на ЧС-2022: збірна України втрачає надважливу перемогу в поєдинку із французами

Збірна України зіграла внічию 1:1 у матчі 5-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року з чинними чемпіонами світу французами. Поєдинок пройшов у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" у суботу, 4 вересня.

Перший тайм поєдинку проходив у досить рівній грі. Французи створили лише два небезпечних моменти за перші 45 хвилин гри. Спочатку Поль Погба пробивав після кутового, але з його ударом впорався Андрій П'ятов, а тоді Антуан Грізманн метрів з 20 запустив м'яч поруч зі штангою.

Збірна України з хвилини 35-ї методично почала облогу штрафного французів. Спочатку рахунок зобов'язаний був відкривати Ілля Забарний, але його добивання метрів з п'яти після удару Андрія Ярмоленка і сейва Уго Льоріса прийшлося над поперечиною.

А через дев'ять хвилин шедевральним голом відзначився Микола Шапаренко. Хавбек Динамо розкішним ударом з-за меж штрафного влучив у дев'ятку воріт Льоріса.

Реклама

Проте вже на старті другого тайму Франція відігралася завдяки Антоні Марсьялю,який ударом з лінії воротарського майданчика прошив П'ятова. Через деякий час французи цілком могли забити і другий м'яч, але, на щастя, Курт Зума, пробиваючи головою після навісу з правого флангу, послав м'яч над поперечиною.

Ще один чудовий момент у "триколірних" не використовував Мусса Діабі. Він після класного пасу Каріма Бензема метрів з шести пробив у штангу воріт П'ятова.

У підсумку команди зіграли внічию 1:1.

Україна – Франція 1:1

Голи: Шапаренко, 44-Марсьяль, 50

Яка ситуація в України в групі кваліфікації ЧС-2022