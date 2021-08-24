Оксана Баюл, яка відмовилася від громадянства, висунула звинувачення Україні

Оксана Баюл знову висловилася проти України / instagram

Українська спортсменка і перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл, яка нещодавно відмовилася від громадянства, зізналася в любові до США і звинуватила Україну.

У своєму новому пості в Instagram вона загорнулася у прапор США і зізналася в любові цій державі.

"Якщо тебе не люблять - не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять - не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують - не доводь. Поважай себе настільки, щоб в будь-який момент, ти міг встати і піти, не пошкодувавши про це!", - написала Баюл.

У мережі неоднозначно сприйняли і слова спортсменки і її рішення відмовитися від українського громадянства.

Варто відзначити, що напередодні Баюл поскаржилася, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України.

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А пізніше вона пояснила своє рішення. Баюл заявила що вона росіянка, а помре американкою.

Оксана Баюл народилася і виросла в Дніпрі. У 13 років стала круглою сиротою. За дівчинкою доглядали тренера, а потім її забрала до себе одеський тренер з фігурного катання Галина Зміївська. У 1993 році Баюл стала чемпіонкою світу, а в 1994 році – олімпійською чемпіонкою.

Після своєї перемоги на Олімпіаді Баюл переїхала жити в США. На той момент їй виповнилося всього 17 років. У 2001 році вона покинула великий спорт і почала займатися бізнесом.

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У 2007 році знову повернулася в професійний спорт. У 2010 році вона повернулася в Україну і хотіла відкрити власну школу фігурного катання, але стався скандал з колишніми тренерами і чиновниками.

Після 1994 року ніяких значних досягнень в її спортивній кар'єрі не було.

Раніше Главред повідомляв, що Баюл програла Україні суд на 50 мільйонів. У США суд Каліфорнії виніс рішення щодо позову української фігуристки та олімпійської чемпіонки Оксани Баюл, яка хотіла стягнути з України 50 мільйонів доларів.