Паралімпіада-2020: українські плавці завоювали ще два "золота"

Українські спортсмени на Паралімпійських іграх 2020 в Токіо завоювали ще дві золоті медалі / Фото Reuters

Українські плавці Євген Богодайко та Максим Кріпак завоювали ще дві золоті медалі на Паралімпійських іграх у Токіо. Всього їх у скарбничці української збірної тепер п'ять.

Євген Богодайко став чемпіоном на дистанції 100 метрів брасом. У фінальному запливі він показав результат 01:20.13, випередивши Нельсона Кріспіна Корзо з Колумбії та австралійця Меттью Леві, повідомляється в Twitter Паралімпіади.

25-річний Максим Кріпак переміг у запливі на стометрівці вільним стилем. При цьому український спортсмен встановив світовий рекорд. Його результат - 50.64 секунди.

На другому місці в цій дисципліні опинився австралієць Роуен Кросерс, а бронзовим призером став італієць Стефано Раймонді.

Як повідомляв Главред, український легкоатлет Роман Данилюк завоював срібну медаль Паралімпійських ігор 2020.

28-річний Данилюк став другим у секторі для штовхання ядра серед чоловіків у класі F12. Роман показав персональний найкращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра. Представник Черкас поліпшив свій показник у порівнянні з іграми в Ріо-де-Жанейро, де він був третім, на понад півметра.

У Токіо-2020 у збірної України вже 26 медалей - 5 золотих, 14 срібних і 7 бронзових.