Паралімпійське диво: українські лицарі сили і духу завоювали в Токіо 98 нагород

Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом української паралімпійської збірної / Reuters

Українські паралімпійці завершили свій виступ на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо і завоювали 98 нагород.

Протягом 12 днів наші спортсмени показували тріумфальні результати в 15 видах спорту.

Усього наші спортсмени завоювали 98 нагород:

24 золоті медалі;

47 срібних нагород;

27 бронзових медалей.

Завершила українська збірна змагання на шостому місці в медальному заліку за кількістю балів і п'яте - за кількістю нагород.

Зокрема, Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом української паралімпійської збірної, а також він встановив кілька світових рекордів з плавання.

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Андрій Трусов також завершує Паралімпіаду 2020 зі світовим рекордом і теж з плавання.

Зоя Євсей завоювала перше "золото" з метання булави в історії української збірної.

Зазначимо, Паралімпіада стартувала 24 серпня і закінчилася 5 вересня. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Як розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю YouTube-каналу "Бегущий Банкир", преміальні паралімпійців точно такі ж як і в олімпійців.

"На паралімпійців виділяється практично те ж саме, що і на олімпійців. Мільярди гривень на підготовку. Будуються паралімпійські бази, виділяються гроші на підготовку. Преміальні паралімпійців точно такі ж як і в олімпійців. Золота медаль - $120 тис, $80 тис. (срібна), $55 тис. (бронзова). Усі все отримують, в тому числі стипендії. Країна підтримує на дуже високому рівні паралімпійський спорт", - розповів він.

читайте такожНовий тріумф України на Паралімпіаді: Шевчук виграла золото в пауерліфтингуРаніше йшлося про те, що українська збірна на Паралімпіаді-2020 у Токіо поповнила медальний залік ще двома золотими медалями.

Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині, а Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6.