"Павелко геть": фанати вимагають звільнення президента УАФ після одкровення Шевченка

Фанати вимагають звільнення Павелко / facebook.com/andriy.pavelko

Футбольні вболівальники буквально завалили соцмережі Української Асоціації футболу великою кількістю образливих повідомлень на адресу Андрія Павелка. Вони масово закликають главу Асоціації футболу піти зі своєї посади.

Причиною стала неоднозначна ситуація з продовженням контракту з уже колишнім головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Раніше стало відомо, що 44-річний фахівець намагався обговорити питання з Павелком, але він не виходив на контакт ні з ним, ні з його штабом.

Після цього Мережею прокотилася хвиля обурення на адресу президента УАФ Андрія Павелка, який раніше пояснив відхід Шевченка бажанням 44-річного фахівця перейти на клубну роботу. Проте днями володар "Золотого м'яча" зібрав пресконференцію, де спростував заяви УАФ. Він заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною. І не говорив, що він покидає команду.

Слова Шевченка, які суперечили попереднім заявам представників УАФ, викликали шквал критики з боку вболівальників. У соцмережах під постами УАФ вони почали залишати повідомлення з вимогою відставки Павелка. У перші години адміністратори соцмереж намагалися видаляти такі меседжі, але їх стає все більше і більше.

Instagram УАФ

Instagram УАФ

Андрій Шевченко: успіхи зі збірною

Шевченка покинувши збірну України 1 серпня в після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Нині обов'язки головного тренера виконує Олександр Петраков, який раніше очолював юнацьку збірну України U-20.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, збірна України з футболу в Києві зіграє проти чинних чемпіонів світу – команди Франції. У разі поразки команда Петракова втратить шанси на перше місце в групі

Матч відбіркового циклу на Чемпіонат світу-2022 Україна – Франція в прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 1". Початок – о 21:45 за київським часом.