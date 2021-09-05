Перша ракетка України сенсаційно вийшла до чвертьфіналу US Open

Еліна Світоліна потрапила до чвертьфіналу US Open/ Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила до чвертьфіналу US Open. Вона обіграла екс-першу ракетку світу Симону Халеп в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома". До слова, Халеп зараз займає в світовому рейтингу 13-е місце.

Світоліна, граючи під п'ятим номером, обіграла Халеп у двох сетах. Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Варто відзначити, що Світоліна вперше в 2021 році пробилася до чвертьфіналу на турнірах "Великого шолома".

Однак на US Open найкращим результатом Еліни поки залишається вихід у півфінал, який вона здійснила в 2019 році.

В 1/4 фіналу Світоліна гратиме з переможницею матчу Анжелік Кербер з Німеччини.

Нагадаємо, Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських Іграх-2020, які проходили в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.

Світоліна в матчі за третє місце Олімпійських Ігор-2020 переграла Олену Рибакіну з Казахстану 1:6, 7:6, 6:4. При цьому українська спортсменка віддала перший сет і поступалася в третьому 0:3.