Перший матч Динамо в УПЛ перенесли: ЗМІ дізналися причини й назвали нову дату гри

Динамо зіграє перший матч у новому сезоні УПЛ 31 липня, дізналися журналісти / fcdynamo.kiev.ua

Футбольний клуб київське Динамо не стартує у першому турі нового сезону чемпіонату України (українська Прем'єр-ліга) в запланований час з низки причин.

Для Динамо турнір розпочнеться 31 липня – столичний клуб зіграє з Вересом з Рівного, пише РБК-Україна з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, відстрочка старту Динамо у Прем'єр-лізі пов'язана з тим, що було незрозуміло, з якою командою клуб зіграє перший матч.

Джерело зазначило, що першим суперником Динамо мав стати донецький Олімпік, проте він знявся з турніру. Замість Олімпіка у Прем'єр-лізі нібито має виступати закарпатський Минай.

Динамо вигідна відстрочка старту в чемпіонаті України, оскільки істотна частина гравців команди грала за нашу збірну під час Євро-2020, і футболістам не завадить додатковий час для відновлення й підготовки до нових протистоянь.

Раніше повідомлялося, що сезон УПЛ 2021/2022 років стартує 25 липня. Пізніше стало відомо, що 25 липня запланований матч Динамо – Олімпік.

Нагадаємо, на чемпіонаті України з футболу 2020/2021 років тріумфатором достроково стало Динамо.