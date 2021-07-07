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Пиво, танці та веселощі: як футболісти збірної України відпочивають після Євро-2020

7 липня 2021, 16:54

Гравці збірної України активно діляться фотографіями і відео з відпустки.

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Футболісти збірної України на відпочинку / instagram.com/yarmolenkoandrey

Футболісти збірної України в компанії своїх сімей поїхали на відпочинок. Однак навіть за межами футбольного поля гравці полетіли разом у відпустку.

Відразу троє футболістів Роман Безус, Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук вирушили у великій компанії своїх сімей на заслужений відпочинок.

Гравці активно діляться фотографіями і відео з відпустки в Чорногорії. В Instagram Ярмоленка з'явилася спільна фотографія за сніданком. Андрій коротко прокоментував фото: "Друзі".

Не обійшлося і без фотосесій. Однак участь у них брали не другі половинки футболістів, а самі гравці української збірної.

Роман Безус був у ролі моделі, а його фотографом став Ярмоленко. Справжній український тандем не тільки на футбольному полі, а й за його межами.

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Футболіст Руслан Малиновський зі своєю дружиною Роксаною готується до операції в Італії і був помічений за розпиванням напою, дуже схожого на пиво.

Гравці Шахтаря Тарас Степаненко, Андрій П'ятов і Сергій Кривцов не полетіли з командою в Україну, а залишилися з дружинами на кілька днів у Римі.

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Пізніше Степаненко і П'ятов повернулися, а Сергій Кривцов залишився в Італії для подальшого обстеження, після отриманої травми в матчі Україна-Англія.

А ось голкіпер Анатолій Трубін і Георгій Судаков обійшлися без відпустки і вже приєдналися до донецького Шахтаря на зборах в Австрії.

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Футболіст київського Динамо Артем Бесєдін, який у переможному матчі збірної України над Швецією, отримав страшну травму відправився з дружиною відновлюватися до Туреччини.

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Збірна України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:

На груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.

збірна України Тарас Степаненко Андрій Ярмоленко Роман Безус Андрій П'ятов збірна України з футболу Руслан Малиновський
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