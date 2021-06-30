Перемога дорогою ціною: стали відомі терміни відновлення Бесєдіна після страшної травми

Бесєдін на пів року вибув через травму / УНІАН

Сенсаційний вихід збірної України до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020 затьмарила травма нападника Артема Бесєдіна. Він вийшов на поле на початку першого овертайму і зіграв лише сім хвилин.

На 98-й хвилині матчу 1/8 фіналу Євро-2020 захисник шведів Даніельсон під час боротьби за м'яч у грубому підкаті завдав травму нападнику української команди. Після перегляду VAR суддя видалив шведа, а Бесєдін за допомогою лікарів покинув поле.

Вранці нападник київського "Динамо" прилетів чартерним літаком до Києва для обстеження і подальшого лікування. Первинне обстеження головним лікарем національної команди Артуром Глущенком показало пошкодження відразу декількох м'язів ноги. Також є підозра на пошкодження хрестоподібних зв'язок.

Пізніше головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун розповів, що за результатами МРТ-обстеження у 25-річного форварда виявлено часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. За оцінками лікарів "Динамо", термін відновлення футболіста складе близько шести місяців.

Відео травми Бесєдіна

Шморгун пояснив, що від удару прямою ногою у Бесєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яке і викликало масштабну травму.

Варто відзначити, що згідно з правилами УЄФА "Динамо" отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру, вибуває на термін більше ніж 28 днів. Сума виплати залежатиме від того, скільки Артем перебуватиме поза грою – "день відновлення" гравця коштує близько 20 тисяч євро, пише Sport.ua.

Раніше Главред писав про те, що після матчу захисник Даніельссон, який і завдав травму Бесєдін, визнав свою помилку і зазначив, що вибачився перед Артемом за фол. За словами шведського футболіста, його протест на полі проти червоної картки був пов'язаний з упевненістю в тому, що він грав першим на м'ячі.

"Я точно не збирався заподіювати біль їх гравцеві. Після матчу зайшов у роздягальню збірної України і вибачився. Бесіду, звичайно, важко після отриманої травми. Я зустрівся з ним і перепросив, сказав, що не хотів завдавати йому болю", – підкреслив швед.

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