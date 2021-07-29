Поборемося за бронзу: перша ракетка України сенсаційно поступилася у півфіналі Олімпіади

Світоліна побореться за бронзу / Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до фіналу олімпійського тенісного турніру серед жінок. У поєдинку 1/2 фіналу українка програла чешці Маркеті Вондрушовій, яка йде у світовому рейтингу 42-а.

Тепер наша тенісистка буде боротися в поєдинку за бронзову медаль Олімпіади проти Олени Рибакіної з Казахстану, яка раніше поступилася швейцарці Белінді Бенчич (6:7 (2), 6:4, 3:6).

Зазначається, що Світоліна чотири рази грала проти Вондрушової, вигравши у чешки три поєдинки. За винятком останнього у вересні 2020 року в Римі – тоді Маркета перемогла Еліну у двох сетах. У Токіо Вондрушовій вдалося нанести Світоліній другу поспіль поразку в особистих зустрічах.

Раніше ми писали, що Світоліна встановила історичне досягнення на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Дебютний вихід 26-річної уродженки Одеси в півфінал особистого олімпійського турніру став найкращим результатом України за всю історію проведення Ігор. До цього жоден тенісист або тенісистка з України на Олімпіадах не доходили до 1/2 фіналу в одиночному розряді.

Медалі України на Олімпіаді-2020