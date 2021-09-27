"Відчув кров та пішов": Усик повернувся до Києва та розповів про перемогу над Джошуа

Олександр Усик повернувся в Україну / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Український боксер Олександр Усик в ніч на понеділок, 27 вересня, повернувся до Києва після сенсаційної перемоги над британцем Ентоні Джошуа в суперважкій вазі.

Новий чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF і IBO разом з командою прилетів в столичний аеропорт Бориспіль о 00:35 за місцевим часом. У терміналі аеропорту боксера з оплесками та квітами зустрічали шанувальники, десятки журналістів, а також близькі, повідомляється в Telegram-каналі Усика. Боксер поділився першими емоціями та розповів, чи думав про реванш з переможеним суперником.

Зазначимо, до журналістів спортсмен вийшов за дві години після приземлення літака. Він розповів, що в день після бою думав про те, щоби "скоріше потрапити додому, побачити синів і дочку, які дуже сильно хвилювалися".

Під час брифінгу спортсмен також згадав, як у третьому раунді "непогано влучив" Джошуа у підборіддя.

"Внутрішній стан був такий - відчув кров і пішов. Цей раунд був дуже напруженим", - сказав Усик.

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За словами боксера, надалі тренер допомагав йому контролювати ситуацію, тому Усик був "технічно зібраний".

Відповів Усик і на запитання про те, чи очікувати шанувальникам боксу реваншу з Джошуа.

"Треба спочатку видихнути (...). Я не думаю, що хтось із нас зараз хоче говорити про реванш, ми просто хочемо залікувати рани, які з'явилися у нас під час підготовки та в бою", - сказав українець.

Він додав, що пояси WBA, WBO, IBF та IBO прибудуть в Україну приблизно через три тижні, коли на них "вигравірують дату, місце та імена".

Олександр Усик / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Коли Усика попросили розповісти про те, як це — бути чемпіоном світу в двох вагових категоріях, боксер сказав: "Прикольно. (...) В інсті (Instagram) нормально підписників з'явилося".

Мегефайт Усик - Джошуа: підсумки бою

У ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та ІВО Ентоні Джошуа в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур, і завоював всі його пояси.

Олександр Усик / Фото Telegram Aleksandr Usyk

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням -1 17-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоби нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг, що прозвучав на 5 секунд раніше.

Тепер нашому співвітчизнику не вистачає лише одного титулу для того, щоби стати абсолютним чемпіоном світу і в суперважкій вазі. Нікому і ніколи не вдавалося зібрати у себе чотири пояси в хевівейті. Нікому і ніколи в епоху чотирьох поясів не вдавалося стати абсолютом у двох різних дивізіонах.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

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Зазначимо, для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог. На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець дістав 24 перемоги і зазнав 2 поразки.

Президент України Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за завоювання чемпіонських титулів і привітав його з перемогою.