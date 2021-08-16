Під Тернополем під час матчу раптово помер футболіст

Чоловікові різко стало погано під час матчу / pixabay

У Тернопільській області в місті Ланівці 15 серпня помер 29-річний футболіст Андрій Герасимчук. Як розповів начальник відділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецької міської ради Сергій Ходанович в Facebook, футболіст помер раптово під час гри.

Представник футбольного клубу Обрій-Ланівці Андрій Засядко розповів, що Герасимчук вже 10 років грає у футбол і до цього на здоров'я скарг від нього не було.

Як повідомляє ZAXID.NET Герасимчук грав на позиції захисника. Йому стало погано після першого тайму. Коли була перерва, він сказав, що на поле вже не вийде, оскільки недобре себе почуває.

Чоловік вирішив відпочити. Коли почався другий тайм, він вийшов на вулицю, втратив свідомість, і впав на траву.

Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Медики півтори години намагалися його реанімувати на полі, оскільки не могли його забрати в лікарню поки він не подасть ознаки життя.

Відомо, що Герасимчук нещодавно одружився. Точну причину його смерті встановить експертиза.

Як раніше повідомляв Главред, український футболіст Прикарпаття-Тепловика Ігор Цимбалістий загинув через страшну аварію. Аварія трапилася в Бурштині, 31-річний футболіст помер у лікарні від травм, отриманих в страшному ДТП.