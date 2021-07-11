Кров перед фіналом Євро-2020: англійські ультрас влаштували погром у Лондоні

Англійці та італійці зчепилися перед фіналом Євро-2020 / @Urban_Pictures

У неділю, 11 липня, ультрас збірної Англії в Лондоні влаштували заворушення перед початком фінального матчу чемпіонату Європи з командою Італії.

Десятки фанатів прорвалися через огорожі, встановлені біля стадіону Уемблі, побилися зі стюардами і поліцією, повідомляє @thecasualultra.

Відзначимо, що незважаючи на всі зусилля служб правопорядку, на територію стадіону прорвалися близько 100 фанатів.

Крім того, біля стадіону англійські ультрас сильно побили одного з італійських уболівальників.

Фанати збірної Англії розбивали скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, розкидали пивні банки прямо на вулиці.

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Після себе вболівальники залишили величезну кількість сміття і навіть розбиті вікна розташованих поруч будівель.

Нагадаємо, раніше букмекери назвали Англію фаворитом фінального матчу Євро-2020.

Як відомо, на груповому етапі Євро-2020 підопічні Шевченка здобули одну перемогу над Північною Македонією (2:1) і програли Нідерландам (2:3) та Австрії (0:1).

Завдяки успішному збігу обставин і перемозі Швеції над Польщею, Україна вийшла в плей-офф.

В 1/8 фіналу наші футболісти в додатковий час обіграли Шведську збірну (2:1).

У чвертьфіналі українці грали з командою Англії і зазнали розгромної поразки – 0:4.