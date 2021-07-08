Півфінал Євро-2020 Англія - Данія: яскраві фото перемоги англійців

Збірна Англії на рідному полі власного легендарного стадіону Уемблі у важкому поєдинку і завдяки пенальті здолала сенсацію турніру - збірну Данії.
Вперше збірна Англії, чий "Уемблі" приймає вирішальні ігри Євро-2020, вийшла у фінал головного турніру континенту.
У наполегливому поєдинку команда Гарета Саутгейта взяла верх над непоступливими датчанами - завдяки досить сумнівному пенальті в доданий час.
Англійці зіграють у фіналі проти збірної Італії.
Англія-Данія - 2:1 (1:1, 1:1)
Голи: Міккель Дамсгор, 30 (0: 1). Симон К'єр, 39 - у свої ворота (1: 1). Харрі Кейн, 104 (2: 1).
Автор: Дмитро Відоменко