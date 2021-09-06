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Після 39 років у комі помер легендарний футболіст

6 вересня 2021, 22:42

Гравець клубу "ПСЖ" Жан-П'єр Адамс помер у 73 роки.

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Жан-П'єр Адамс провів 39 років у комі / twitter.com/UNFP

У понеділок, 6 вересня, на 74-му році життя помер французький футболіст Жан-П'єр Адамс. Він 39 років провів у медикаментозному сні.

Про це повідомила пресслужба французької національної спілки футболістів-професіоналів (UNFP).

Відомо, що Адамс впав у кому ще в березні 1982 року. Трагедія трапилася через лікарську помилку під час планової операції на коліні в лікарні Ліона. Зокрема, анестезіолога.

У той зловтішний день у Франції проходив страйк лікарів і багато хто не вийшов на роботу. А анестезіолог одночасно працював на вісім операцій і випадково переплутав дозу препарату.

При цьому перед операцією Адамс перебував у "відмінній формі". Він повинен був прокинутися через кілька годин. Однак протягом наступних 39 років так і не вийшов з коми.

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Всі ці роки за Адамсом доглядала його дружина Бернадетт.

Відзначимо, Жан-П'єр народився в 1948 році в Сенегалі. Він зіграв 22 матчі за збірну Франції з 1972 по 1976 рік. Виступав за Французькі клуби Нім, Ніцца і Парі Сен-Жермен.

Двічі ставав срібним призером чемпіонату Франції.

На його честь названі стадіони в Коркійруа, Катійон-сюр-Самбр і Даммарі-ле-Лис.

Нагадаємо, у понеділок, 6 вересня, на 89 році життя помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Останнім часом він хворів і кілька разів йшов з кіно і театру.

Також раніше умер культовий радянський артист Роман Громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.

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футбол Франция футболісти
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