Після важкої хвороби помер відомий тренер та футболіст

Помер відомий футболіст

Відомий футболіст і тренер одеського Чорноморця Володимир Нечаєв помер сьогодні, 3 травня, повідомляє Думська.

Захисник Чорноморця, який відіграв за одеський клуб 11 сезонів, а пізніше 5 років працював у тренерському штаті команди, помер на 70 році життя. Протягом багатьох років Нечаєв боровся з важкою хворобою, пережив декілька операцій.

Володимир Нечаєв - що про нього відомо

Володимир Нечаєв народився 4 серпня 1950 року в Затоці, Одеська область. Починав грати в Одеському СКА.

У складі Чорноморця грав у 1967-1976, 1978, 1979 роках.

Провів 287 офіційних матчів, забив 13 голів. У складі Чорноморця став бронзовим призером чемпіонату СРСР у 1974 році.

У 1983-1988 роках працював у тренерському штабі клубу.

14 вересня 2015 року на Алеї футбольної слави біля стадіону Чорноморець на честь Нечаєва була закладена Іменна зірка.

Крім одеського клубу Нечаєв також грав за московський ЦСКА (дубль), Ска Одеса, Ташкентський Пахтакор і Нікопольський Колос.

Тренував Колос (Металург) в Нікополі, СК Одеса, Житомирський Хімік, Трансмаш з білоруського Могильова, Уралан з російського міста Еліста та інші клуби.

Церемонія прощання з Володимиром Нечаєвим запланована 6 травня об 11:00 біля центрального входу на стадіон Чорноморець. Похорони відбудуться о 12: 30 на другому християнському кладовищі.