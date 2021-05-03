Після важкої хвороби помер відомий тренер та футболіст

Захисник Чорноморця, який відіграв за одеський клуб 11 сезонів, а пізніше 5 років працював у тренерському штаті команди, помер на 70 році життя.
Відомий футболіст і тренер одеського Чорноморця Володимир Нечаєв помер сьогодні, 3 травня, повідомляє Думська.
Захисник Чорноморця, який відіграв за одеський клуб 11 сезонів, а пізніше 5 років працював у тренерському штаті команди, помер на 70 році життя. Протягом багатьох років Нечаєв боровся з важкою хворобою, пережив декілька операцій.
Володимир Нечаєв - що про нього відомо
- Володимир Нечаєв народився 4 серпня 1950 року в Затоці, Одеська область. Починав грати в Одеському СКА.
- У складі Чорноморця грав у 1967-1976, 1978, 1979 роках.
- Провів 287 офіційних матчів, забив 13 голів. У складі Чорноморця став бронзовим призером чемпіонату СРСР у 1974 році.
- У 1983-1988 роках працював у тренерському штабі клубу.
- 14 вересня 2015 року на Алеї футбольної слави біля стадіону Чорноморець на честь Нечаєва була закладена Іменна зірка.
- Крім одеського клубу Нечаєв також грав за московський ЦСКА (дубль), Ска Одеса, Ташкентський Пахтакор і Нікопольський Колос.
- Тренував Колос (Металург) в Нікополі, СК Одеса, Житомирський Хімік, Трансмаш з білоруського Могильова, Уралан з російського міста Еліста та інші клуби.
Церемонія прощання з Володимиром Нечаєвим запланована 6 травня об 11:00 біля центрального входу на стадіон Чорноморець. Похорони відбудуться о 12: 30 на другому християнському кладовищі.
- Раніше Главред писав про те, що дегендарний радянський і грузинський актор Кахи Кавсадзе, відомий за роллю головного лиходія Абдулли у фільмі Володимира Мотиля "Біле сонце пустелі", помер у віці 85 років.
Автор: Катерина Трохимчук