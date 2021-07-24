"Витратила всі сили на останню сутичку": дзюдоїстка Білодід прокоментувала свою бронзову медаль

Дар'я Білодід / УНІАН

Українська спортсменка-дзюдоїстка Дар'я Білодід у перший же змагальний день Олімпійських ігор у Токіо-2020 зуміла виграти бронзову медаль. Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету, спортсменка каже, що стати призером їй було вкрай важко.

За її словами, два роки тому їй вдалося виграти в Японії Чемпіонат світу, але Олімпійські змагання – це зовсім інший турнір.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на Голден скор (в додатковий час до сутички ‒ Главред), це неймовірно важко і втомлює. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова", ‒ сказала Білодід.

читайте такожУ РФ істерять після "повернення" Криму Україні на сайті Олімпіади

Нагадаємо, офіційний сайт Олімпійських ігор - 2020 в Токіо, який раніше відрізав від нашої держави окупований РФ Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта України.

У РФ різко відреагували, оскільки вважають анексію півострова в 2104 році законною. Як заявили в посольстві РФ в Японії, Крим "є невід'ємною частиною Російської Федерації, питання про його приналежність остаточно і безповоротно закрите".