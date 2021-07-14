"Вітаю, моя любов": Андрій Шевченко романтично привітав дружину з річницею весілля

Шевченка / facebook.com/shevaofficial

Легенда українського футболу та головний тренер збірної України Андрій Шевченко у вельми романтичному Тоні привітав власну дружину - американську модель Крістен Пазік - з 17-річною річницею початку сімейного життя. Вітальний пост він розмістив 14 липня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З 17-річчям, моя любов. Спасибі, що робиш кожну мить разом особливим і спасибі, що ти завжди поруч, я завжди буду поруч з тобою. Люблю тебе",-написав Шевченко англійською і доклав спільне фото з 42-річною Пазик.

Дуже швидко пост зібрав 33 тисячі лайків і більше тисячі коментарів. Користувачі соцмережі привітали пару з річницею і побажали "ради і любові".

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Нагадаємо, раніше в рамках Євро-2020 Україна вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу континентальної першості. На попередніх двох чемпіонатах Європи "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.

Команда під керівництвом Андрія Шевченка пробилася в плей-офф Євро-2020, посівши третє місце в квартеті С.На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1).

В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі перемогли Швецію (2:1).

У чвертьфіналі Україна розгромно програла Англії (0: 4).