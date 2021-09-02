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Довелося відганяти вогнем: агресивні бджоли ледь не зірвали футбольний матч у Болівії

2 вересня 2021, 13:17

Матч довелося зупинити на 2 години.

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Футболістам довелося лягти / скріншот

Бджоли атакували гравців під час футбольного матчу 2-го дивізіону чемпіонату Болівії між "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле", через що гру довелося перервати. Можливо, вони були незадоволені млявою грою.

На відео показано, як команди суперників тимчасово об'єдналися, аби врятуватися від агресивних комах. Зрештою матч зупинили і прямо на полі розпалили вогонь, щоб відлякати рій, але ті виявилися сильнішими, повідомляється в сюжеті ТСН.

Відновити поєдинок вдалося лише через дві години. За словами медиків, ніхто з гравців серйозно не покусаний. До речі, поєдинок закінчився з рахунком 5:1 на користь "Нуева Санта-Круз".

Раніше ми писали, що поєдинок Другої ліги України між черкаським "Дніпром" і "Буковиною" запам'ятався скандальним моментом за участю судді – Інни Вакулко. Вона показала одному гравцеві дві жовті картки, але забула його видалити, унаслідок чого футболіст безкарно дограв весь матч, що залишився.

Ймовірно, суддя матчу буде покарана за таку грубу помилку в матчі – чи буде арбітр відсторонена від обслуговування ігор, поки невідомо. Вже після матчу клуб з Чернівців, який став заручником помилки арбітра, опублікував нарізку скандальних епізодів і звернувся до відповідних органів, аби вони дали оцінку діям суддів у цьому матчі.

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бджоли боливия новини футболу
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