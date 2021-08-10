УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Призерам ОІ-2020 виплатять $2 млн: хто з українських атлетів заробить найбільше

10 серпня 2021, 13:30

За золоту медаль виплатять 125 тисяч доларів, за срібло заплатять 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів.

Олімпіада
Став відомий розмір призових для українських олімпійців / УНІАН

Стали відомі суми призових, які заробили українські спортсмени за виграні медалі на Олімпійських Іграх в Токіо.

Українські атлети - призери ОІ-2020 зароблять стільки ж, скільки і на попередніх олімпіадах, повідомляє Суспільне.

Відзначається, що за кожну золоту медаль виплатять 125 тисяч доларів, за срібло заплатять 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів.

При цьому плавець Михайло Романчук і Людмила Лузан, яка виступає на каное, привезли з Токіо по дві медалі. Відповідно вони отримають суму в 135 тисяч доларів призових і стануть найбільш високооплачуваними українськими спортсменами.

У свою чергу золотий призер Олімпіади борець Жан Беленюк отримає 125 тисяч доларів.

Реклама

Дві спортсменки, Анастасія Савчук та Марта Федіна, які виграли дві бронзи, отримають по 110 тисяч доларів.

Додамо, що українським спортсменам сумарно виплатять 1,84 мільйонів доларів призових. Згідно з чинним курсом гривень, ця сума складе 49,57 мільйонів гривень.

читайте такожСкандал на Олімпіаді: легкоатлетка рознесла НОК і Федерацію за провали в підготовці

Раніше вибухнув скандал з легкоатлеткою Ярославой Магучих, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з росіянкою Марією Ласіцкене.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

А ось скандальна екс-нардеп Ірина Фаріон брудно вилаяла призерку ОІ - 2020 Ярославу Магучіх і зажадала повернути завойовану медаль в Токіо.

Олімпіада-2020 НОК Олімпійські ігри 2020
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь 2021 повертається фарбування волосся в стилі 90-х та гарний мідний колірУ моду на осінь 2021 повертається фарбування волосся в стилі 90-х та гарний мідний колір Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дняТарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня "Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського"Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського Секс в Одесі на 25 поверсі потрапив на очі сусідів: знімали і учасники події, і очевидціСекс в Одесі на 25 поверсі потрапив на очі сусідів: знімали і учасники події, і очевидці В Україні вдарить "африканська" спека до +42В Україні вдарить "африканська" спека до +42

Останні новини

09:26

Головний київський поліцейський Крищенко пішов у відставку

09:07

Побили у п'яній бійці і залишили на землі помирати: у Житомирському селі помер 31-річний чоловік Відео

08:55

Людина, яка добула для України Антарктиду: помер останній онук Івана Франка

08:46

Гороскоп на сьогодні 11 серпня для всіх знаків Зодіаку: плітки, віщі сни або хвороби Відео

08:28

COVID-19 рвонув уперед: за добу в Україні поставили понад тисячу нових діагнозів Відео

Реклама
08:22

На Черкащині хлопець спалив прапор України

08:12

У НОК України відповіли на критику легкоатлетки Магучіх після обіймів з росіянкою Відео

07:45

Чому фотографуватися не можна, а торгувати дозволено Погляд

07:22

Ще небезпечніший та смертоносніший: виявлено новий штам коронавірусу Йота

07:19

Глухий кут для Лукашенка і "війна" з Україною: експерт назвав сценарій пастки Росії для Білорусі Відео

06:57

Золоте весілля або розставання: астролог оцінив сумісність Мішиної і Еллерта Відео

06:51

Україну розжарить до +35, у частині регіонів - грози: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

06:30

Доцільність обов’язкової вакцинації від COVID-19: що чекає на тих, хто відмовився від щеплення Погляд

06:02

Ірина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позі

05:28

Військова операція Росії і повстання в Україні: Ілларіонов розкрив новий план Путіна Відео

05:02

Україну розтрощить кліматичний розлом: експерт попередила про незворотні зміни Відео

04:41

Названо п'ять продуктів, які викликають целюліт Відео

04:22

Басистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця Євробачення

03:50

Кето-дієта може призвести до семи небезпечних захворювань - дослідження Відео

03:02

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

Реклама
02:16

Сніг і заморозки в жовтні: якою буде погода восени в Україні Відео

01:37

Удар по Україні Сарматом: військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії РФ Відео

00:51

Лікарка назвала продукти, що вбивають підшлункову залозу

10 серпня, вівторок
23:50

Призначено спецпосланця США щодо Північного потоку-2 Відео

23:29

Медики розвінчали один із популярних міфів про коронавірус Відео

23:27

Прикмети на 11 серпня: що не можна робити на Різдво Миколи Чудотворця Відео

22:56

"Крим - це Україна": Блінкен різко відреагував на агресію Росії

22:30

Україна недоотримала десять Олімпійських медалей Погляд

22:24

Скандальний дрифт із Alyona Alyona: прокуратура вилучила автомобілі Відео

21:42

Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку після гучного скандалу

21:29

"Милашка": Юля Зайка похвалилася фігурою в спокусливому купальнику

21:08

Погода в Україні різко зміниться: країну атакує небезпечна спека Відео

21:04

Підраховано, на скільки часу скорочує життя одна викурена сигарета

20:49

Скандал України на Олімпіаді-2020: стало відомо, хто поїхав замість тренерів у Токіо Відео

20:25

Діма Коляденко зізнався, що ходив здавати аналізи через секс з Іриною Білик

20:25

В Одесі на пляжі люди купилися та засмагали поруч із небіжчиком

20:01

На Олімпіаді в Токіо переміг В'ятрович Погляд

20:00

Названо найпопулярніші виші та спеціальності серед бюджетників Відео

19:37

У Києві після щеплення від коронавірусу Moderna померла жінка - голова Національної медпалати Відео

19:25

Вчені визначили, яка доза алкоголю корисна для серця

Реклама
19:14

Названо вакцину від коронавірусу, яка точно дозволить запобігти смерті Відео

19:08

Для недопущення монополізації ринку електроенергії потрібно зменшити максимальний лот до 2-5 МВт – експерт

18:36

У Львові збоченець чіплявся до дівчини на зупинці, ніхто не реагував Відео

18:35

"Атака" на Білорусь для повалення Лукашенка: Мінськ попередив США, Канаду і Британію про удар Відео

18:22

Alyona Alyona вперше висловилася про скандальну зйомку на Софійській площі Відео

18:07

Дочка Нємцова роздягнулася на гарячому селфі перед дзеркалом

17:54

Гороскоп на сьогодні 10 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, хаос або застуда Відео

17:49

Різдво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітання

17:45

Українським пенсіонерам пообіцяли доплати в 300 гривень: хто отримає Відео

17:25

Соліст групи Чай вдвоем подав до суду на Монеточку за плагіат - у співачки відповіли Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти