Призерам ОІ-2020 виплатять $2 млн: хто з українських атлетів заробить найбільше

Став відомий розмір призових для українських олімпійців / УНІАН

Стали відомі суми призових, які заробили українські спортсмени за виграні медалі на Олімпійських Іграх в Токіо.

Українські атлети - призери ОІ-2020 зароблять стільки ж, скільки і на попередніх олімпіадах, повідомляє Суспільне.

Відзначається, що за кожну золоту медаль виплатять 125 тисяч доларів, за срібло заплатять 80 тисяч доларів, за бронзу – 55 тисяч доларів.

При цьому плавець Михайло Романчук і Людмила Лузан, яка виступає на каное, привезли з Токіо по дві медалі. Відповідно вони отримають суму в 135 тисяч доларів призових і стануть найбільш високооплачуваними українськими спортсменами.

У свою чергу золотий призер Олімпіади борець Жан Беленюк отримає 125 тисяч доларів.

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Дві спортсменки, Анастасія Савчук та Марта Федіна, які виграли дві бронзи, отримають по 110 тисяч доларів.

Додамо, що українським спортсменам сумарно виплатять 1,84 мільйонів доларів призових. Згідно з чинним курсом гривень, ця сума складе 49,57 мільйонів гривень.

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