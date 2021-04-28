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ПСЖ вдома мінімально програв Манчестер Сіті - Ліга чемпіонів

28 квітня 2021, 23:53

У нинішній битві шейхів і арабських мільярдів Манчестер Сіті обіграв Парі Сен-Жермен. І зробив хорошу заявку на вихід у фінал Ліги чемпіонів

  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters
  • Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті
    Парі Сен-Жермен - Манчестер Сіті Reuters

Після вчорашнього півфіналу Ліги чемпіонів (нічия Реала і Челсі з чудо-голом Бензема) настав через дуелі клубів, які належать арабським шейхам.

На 13-й хвилині парижанин Неймар виконав м'яку подачу на дальню штангу, де Мбаппе опустив м'яч на газон і зіграв назад на партнера. Завершилася справа ударом того ж Неймара через штрафний по позиції Едерсона. Але невдало.

А на 15-й хвилині ПСЖ відкрив рахунок. Ді Марія навісив на ближню штангу, звідки Маркіньос без перешкод пробив головою в дальній кут. 1:0

На 33-й хвилині Навас зі штрафного віддав пас точно на суперника. Тут же послідувала подача на дальню штангу, звідки гравець Сіті зробив знижку в центр. Але Маркіньос зумів випередити Бернарду в останній момент.

Основні події розгорнулися вже в другому таймі.

На 64-й хвилині розіграли кутовий на правому фланзі гості. Зінченко зіграв назад на де Брейне. Той навішував з лівого краю на дальню штангу. Але ніхто не торкнувся м'яча, а Навас чомусь впав на газон, пропустивши м'яч - 1:1

На 71-й хвилині Манчестер Сіті і зовсім вийшов вперед. Просто розвалилася "стінка" після удару зі штрафного Мареза низом в кут. Тут Навас примудрився пропустити м'яч, який йшов йому в руку.

Апофеозом стало видалення у ПСЖ. На рівному місці Ідрісса Гуей просто в'їхав по нозі Гюндогану - причому в районі ахіллового сухожилля. Пряма червона картка.

1:2 - Манчестер Сіті забиває два важливих виїзних голи

Ліга чемпіонів ПСЖ Манчестер Сіті
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