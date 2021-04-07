ПСЖ "перестріляв" Баварію, а Челсі обіграв Порту - Ліга чемпіонів

Баварія - ПСЖ

Пустун-жереб повторив минулорічну пару фіналістів Ліги чемпіонів вже в 1/4 фіналу. Баварія зійшлася проти нещодавно змінив головного тренера клубу Парі Сен-Жермен.

І парижанам вдалося миттєво відкрити рахунок. На 3-й хвилині набрав хід по центру Неймар. Після чого швидко відпасував він правіше в чужу штрафну на Мбаппе. Той такі моменти не упускає. Удар - і Нойєр не рятує. 1:0

Баварія відповіла. На 21-й хвилині Павар пробив по воротах від правого кута штрафного ПСЖ - прямо під ближню від себе стійку. Але воротар Кейлор Навас якимось неймовірним зусиллям дотягнувся і кінчиками пальців відбив м'яч за лицьову лінію.

А через сім хвилин Неймар вивернув від правого флангу філігранний закид метрів на 30 на Маркіньоса (чомусь забутого гравцями Баварії). Той спокійно прийняв м'яч і вдарив без шансів для Нойєра (правда, отримавши при цьому травму). 2:0

До честі німців, вони змогли зібратися і один гол відіграли ще до перерви. Павар навісив з кута, після чого Шупо-Мотінг красивим ударом підрізав м'яч під праву від себе штангу метрів з тринадцяти метрів - 2:1.

Після перерви веселощі продовжилися. На 60-й хвилині Кімміх ювелірно навісив у центр штрафного ПСЖ. І Мюллер високо-високо підстрибнув і кивком голови вдарив - 2:2.

Але далі в бій вступила головна ударна сила ПСЖ - Кілліан Мбаппе. Саме він прийняв м'яч зліва в штрафному, розгойдав Боатенга і пробив тому між ніг - 2:3.

Порту - Челсі

Паралельний матч був куди як біднішим на небезпечні моменти. Челсі був хороший в перші десять хвилин. Потім Порту перехопив ініціативу І тиснув.

Отавіо з лівого кута поля закручував під поперечину і мало не перехитрив Менді. Едуард вибив снаряд, а сам влетів у сітку. Санусі метрів з восьми добивав майже у порожні ворота, але м'яч полетів вище.

Рахунок, тим не менш, відкрили все одно англійці. На 32-й хвилині пройшов хороший пас на хід від Жоржиньо на Маунта. Санусі висмикнувся назустріч і не встиг перехопити. Маунт обробив м'яч п'ятою і з правого краю штрафного прошив Марчесіна в дальній нижній кут - 0:1.

Після перерви Луїс Діас відмінно бив з правої в праву ж "шістку" воріт Челсі, але м'яч зрадницьки пролетів поруч зі стійкою.

На 60-й хвилині англійці упустили відмінний шанс подвоїти рахунок. Вернер був першим на підборі м'яча і з лівого кута воротарського покотив повз воротаря в центр на Хаверца. Той вже випередив захисника і в підкаті замикав, але примудрився не потрапити у ворота.

Під саму завісу матчу Корона вирішив зупинити м'яч біля свого штрафного майданчика, але фактично скинув його на ногу Чілуеллу. Той рвонув сам на сам з Марчесином, уклав воротаря і спокійно забив у порожні ворота - 0:2.