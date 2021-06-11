"Нехай вата палає!": у Львові пообіцяли наливати 100 келихів пива за кожен гол у ворота Росії

У Львові пообіцяли наливати 100 келихів пива за кожен гол у ворота Росії / sport-xl.org

У суботу, 12 червня, відбудеться матч Євро-2020 між збірними Бельгії та Росії. За кожен гол у ворота російської збірної львівських уболівальників пригощатимуть пивом.

Як повідомляє Lviv Fan Festival, під час Євро-2020 у Львові діятиме фан-зона на вулиці Джерельна. Організатори пообіцяли наливати по 100 келихів пива безоплатно за кожен гол у ворота збірної Росії в матчі проти Бельгії.

"Нехай вата палає, а пиво наливається!", - написали організатори Lviv Fan Festival.

Матч Бельгія-Росія відбудеться 12 червня. Початок матчу о 22:00.

Обидві команди грали між собою у відборі на Чемпіонат Європи. Тоді бельгійці двічі перемогли росіян. Перший матч у Бельгії закінчився перемогою 3:1. А в Санкт-Петербурзі росіяни були розгромлені 1:4.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня до 11 липня в 11 країнах.

У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.

7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірній Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.

Після скарги Росії до УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна має прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.

В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.