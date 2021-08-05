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"Пустився в москальську присядку": перемога Беленюка у Токіо розлютила пропагандистку Скабеєву

5 серпня 2021, 17:26

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва в неадекватній манері прокоментувала "золото" українського олімпійського чемпіона Жана Беленюка.

Скабеева
Скабєєва осоромилася коментарями про перемогу Беленюка / скріншот з відео

Російська пропагандистка і ведуча ток-шоу 60 хвилин на телеканалі Росія 1 Ольга Скабєєва вкотре виступила з нападками проти України. Цього разу важливим інфоприводом стало "золото" українського олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Його переможний гопак вона назвала "москальською присядкою".

"Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в москальську навприсядку. На Батьківщині можуть виникнути питаннячка... До Києва Беленюк повертатися небезпечно", – поділилася своїми дивними думками Скабєєва на російському ТБ.

Також Скабєєва заявила, що Україна "не є для Беленюка історичною Батьківщиною" і наголосила, що на радощах "30-річний темношкірий атлет" навіть затанцював на честь перемоги. Згодом в ефірі показали уривок з трансляції на каналі UA: Перший.

"Без блм [ймовірно, вона мала на увазі міжнародний антирасистський рух Black Lives Matter] не обійшлося. Гарний хлопець, справжній козак, борець греко-римського стилю, а за сумісництвом депутат Верховної Ради Жан Беленюк отримав для своєї, хоч і не історичної, але Батьківщини першу золоту медаль", – зауважила вона.

Разом з тим пропутінська ведуча вважає, що Україна після перемоги відчує "хоч якусь видиму користь від депутатів Верховної Ради. Зокрема "слуг народу".

Останні гучні заяви пропагандистки Скабєєвої про Україну:

Олімпіада-2020 Жан Беленюк Ольга Скабеева
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