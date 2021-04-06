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Реал розбив Ліверпуль, а МанСіті дотиснув Боруссію - Ліга чемпіонів

6 квітня 2021, 23:54

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройшли як годиться - напружено, видовищно і з великою кількістю забитих голів. Тріумфували господарі цього разу.

  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters
  • Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д
    Реал Мадрид - Ліверпуль, Манчестер Сіті - Боруссія Д Reuters

Реал Мадрид - Ліверпуль

Вже на стадії чвертьфіналу жереб звів справжніх титанів європейського футболу - мадридський Реал і англійський Ліверпуль. Обидва клуби проводять дуже важкі сезони в своїх чемпіонатах і перманентно відчувають проблеми то з грою, то з травмами.

На правах господарів іспанці кинулися в атаку і перші хвилин двадцять англійці толком навіть не встигали перепочити. На 18-й хвилині Вінісіус набрав швидкість, обігрався з Бенземою і потім намагався випередити захисника з розгульним прізвищем Кабак вже в штрафному майданчику. Але той холоднокровно врятував команду від гола.

Але на 27-й хвилині Реал свого домігся. Тоні Кроос зі своєї половини поля видав шикарний закид на ривок Вінісіусу. Захисники проспали пас. Бразилець прийняв м'яч грудьми, а другим дотиком пробив повз співвітчизника Аліссона - 1:0

На 36-й хвилині знову Кроос відмінно подав. Трент-Арнольд намагався перервати подачу, скинув м'яч назад головою, але його підхопив Марко Асенсіо. Взяв та й перекинув знущально м'яч через Аліссона - 2:0.

Після перерви Ліверпуль один гол відквитав. На 51-й хвилині Вейналдум рвонувся вперед і відкинув м'яч лівіше на Жоту. Португалець крутанувся і пробив від входу в штрафну. Модріч пішов у Підкат, щоб заблокувати удар, але від його м'яч акуратно відскочив до Салаха. Той вбив його у ворота - 2:1.

Реал все одно не заспокоївся. Ніхто з гравців Ліверпуля не завадив прийняти м'яч Модрічу і відкотити його на Вінісіуса в центр штрафного майданчика. Бразилець з-під Філліпса вдарив у дотик. Аліссон не врятував - 3:1.

Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

Підопічні Пепа Гвардіоли з МанСіті, які практично гарантовано візьмуть чемпіонство в Англії в цьому сезоні, зійшлися з Боруссією з Дортмунда і її головною зіркою - безжальним юним голеадором Ерлінгом Холандом.

Цікаво, що господарі грали на початку матчу досить акуратно і чітко перериваючи всі атакувальні потуги німців. І на 19-й хвилині взяли і відкрили рахунок.

Емре Джан помилився і віддав пас найближчому супернику - Ріяду Марезу. Той моментально віддав передачу на Кевіна де Брейне, який протягнув м'яч до чужого штрафного майданчика. І відкотив на того ж Мареза. Той зупинив м'яч і повернув його Де Брюйне. Бельгієць з розмаху забив м'яч у ближній кут воріт Боруссії - 1:0.

Вже під саму завісу матчу Холланд все-таки сказав своє вагоме слово. На 84-й хвилині він отримав м'яч біля штрафного МанСіті і в дотик в падінні закинув його на Марко Ройса. Той швидко пройшов вперед і пробив повз Едерсона - 1:1

Але англійці таки вирвали перемогу. Гюндоган прийняв м'яч біля штрафного майданчика і відпасував трохи назад на Фодена. Той бездоганно пробив у дальній кут - 2:1

футбол Ліга чемпіонів Ливерпуль Реал Мадрид Боруссія Д
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