Дитина вибігла на поле під час матчу Україна – Франція: відео забігу потішило Мережу

Стюард пробіг більша частину поля, перш ніж зумів зловити юного порушника.
У матчі 5-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року між збірними України та Франції на поле вибіг молодий фанат, який бажав прикувати до себе увагу 45 тисяч уболівальників НСК "Олімпійський".
Це сталося на 75-й хвилині матчу. Хлопчик прорвався на поле і спробував втекти від стюарда. Дитині вдалося пробігти досить далеко, перш ніж співробітник стадіону зумів зловити юного порушника.
Після того, як молодик був схоплений 31-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко підійшов до стюарда і, судячи з епізоду на відео, попросив не надто суворо карати юного вболівальника. Варто відзначити, що цей епізод практично не потрапив в трансляцію матчу – режисер включив загальний план стадіону.
"Найшвидший ривок у матчі" – з гумором підписав опубліковане відео інциденту блогер Дмитро Поворознюк.
Україна – Франція: підсумки матчу
- Матч Україна – Франція завершився внічию – 1:1. За Україну відзначився півзахисник Микола Шапаренко, а у Франції забивав Антоні Марсьяль.
- Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів і третє місце в групі D. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів і перший рядок.
- Свій наступний матч українська команда проведе в суботу 9 жовтня проти Фінляндії.