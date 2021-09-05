Дитина вибігла на поле під час матчу Україна – Франція: відео забігу потішило Мережу

Цей епізод стався у другому таймі / Reuters

У матчі 5-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2022 року між збірними України та Франції на поле вибіг молодий фанат, який бажав прикувати до себе увагу 45 тисяч уболівальників НСК "Олімпійський".

Це сталося на 75-й хвилині матчу. Хлопчик прорвався на поле і спробував втекти від стюарда. Дитині вдалося пробігти досить далеко, перш ніж співробітник стадіону зумів зловити юного порушника.

Після того, як молодик був схоплений 31-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко підійшов до стюарда і, судячи з епізоду на відео, попросив не надто суворо карати юного вболівальника. Варто відзначити, що цей епізод практично не потрапив в трансляцію матчу – режисер включив загальний план стадіону.

"Найшвидший ривок у матчі" – з гумором підписав опубліковане відео інциденту блогер Дмитро Поворознюк.

Україна – Франція: підсумки матчу